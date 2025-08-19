कणकवली बाजारात शुकशुकाट
कणकवली ः शहरातील आठवडा बाजारात मंगळवारी तुरळक गर्दी होती. (छायाचित्र ः तुषार सावंत)
मुसळधारेचा फटका; पाच मार्गावरील ‘एसटी’ सेवा बंद
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १९ ः चार दिवसांपासून कणकवली शहर आणि तालुक्याला पावसाने चांगले झोडपून काढले आहे. कणकवली-आचरा मार्गावरील सखल भागात पाणी साचल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. तालुक्यातील पाच मार्गांवरील बससेवा आज बंद ठेवली होती. शाळा, महाविद्यालय आणि प्राथमिक शाळांनाही सुटी दिली होती. गणेशोत्सव जवळ आला असला, तरी आजच्या मंगळवार आठवडा बाजारांमध्ये ग्राहकांची तुरळ गर्दी होती.
कोकण किनारपट्टीत वादळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे सकाळच्या सत्रातील शाळा, शासकीय कार्यालये व बाजारात जाणाऱ्या ग्राहकांची गैरसोय झाली. जिल्हा प्रशासनाने उशिरा का होईना, पण शाळा-महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली. शहरात आठवडा बाजार असल्याने बाहेरगावहून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मोठी गर्दी होती. मात्र, तालुक्यातील ग्रामीण भागांत पूरस्थिती असल्याने ग्राहकांनी बाजारात येणे टाळले.
गणेशोत्सव आठवड्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे बाजारात नवनवीन साहित्य विक्रीसाठी आले आहे. आज भाजीचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात होता. घाऊक खरेदीदार बाजारात येतील, असा उद्देश विक्रेत्यांचा होता. मात्र, मुसळधार पावसामुळे बाजारपेठ अगदी सुन्या-सुन्या होत्या. दरम्यान, कणकवली-आचरा, कणकवली-पोखरण, कणकवली-नागवे- करंजे, कणकवली ते बिडवाडी आणि कणकवली ते भिरवंडे अशा पाच मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवल्याचे राज्य परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.
---
पडझडीमुळे ३० हजारांचे नुकसान
मुसळधार पावसामुळे फोंडाघाट, बोर्डवे, हरकुळ खुर्द, भिरवंडे, खारेपाठण या परिसरामधील नागरिकांचे सुमारे ३० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी ही माहिती दिली. खारेपाटण लिंगेश्वर येथील मेक्सि फर्नांडिस यांची भिंत कोसळून ५ हजारांचे नुकसान झाले. हरकुळ खुर्द येथे गणेश यशवंत रासम यांच्या घराचे पत्रे तुटल्याने ४ हजारांचे नुकसान झाले. भिरवंडे नेहरूनगर येथे आत्माराम गणपती सावंत यांच्या घरावर फणसाचे झाड पडल्याने १० हजारांचे नुकसान झाले. फोंडाघाट येथील हिरू लवू निकम यांच्या घराचे छप्पर पडून १० हजारांचे नुकसान झाले. बोर्डवे येथील बाळकृष्ण शंकर कदम यांच्या घरावर झाड पडल्याने एक हजाराचे नुकसान झाले. तालुक्यात आतापर्यंत ३० हजारांचे नुकसान झाले असून इतर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर कळवू, असे तहसील कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
