जोरदार पावसाने भातशेती तरारली
-rat19p7.jpg -
25N85461
चिपळूण : तालुक्यातील खांदटपाली येथील बहरलेली भातशेती.
-----
श्रावणातील पावसाने भातशेती बहरली
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ : तालुक्यात भातशेती लागवडीची कामे पूर्ण होऊन काही दिवस उलटून गेल्यानंतर श्रावणात पावसाने चांगलीच हजेरी लावल्याने यावर्षी भातपिके बहरली आहेत. पाऊस आणि वातावरण असेच राहिले तर यावर्षी तांदळाचे उत्पादन चांगले येईल, असा विश्वास शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
यावर्षी मे महिन्यापासून पावसाला सुरुवात झाली. तालुक्यात तब्बल साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातशेतीची लागवड झाली आहे. शेतकऱ्यांनी लावणी वेळेत केली. त्यामुळे वेळेत भातशेती बहरली आहे. तालुक्यातील शिवार हिरवेगार झाले आहे. शासनाकडून वेळेत खताचा पुरवठा झाला. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत दिलेले सल्ले शेतकऱ्यांनी पाळले. त्यामुळे यावर्षी भातशेतीवर सध्यातरी किडींचा प्रादुर्भाव झालेला दिसत नाही. मध्यंतरी पावसाने दडी मारली होती. यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला होता; मात्र आता पावसाने चांगला जोर धरल्याने भातपिकास पोषक वातावरण निर्माण झाले असून, भातशेती बहरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत आहे.
-----
कोट
श्रावणामध्ये कोसळत असलेला पाऊस भातशेतीसाठी चांगला आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेला मुसळधार पाऊस काही शेतकऱ्यांची चिंता वाढवेल; मात्र शेतकऱ्यांचे फारसे नुकसान होणार नाही. त्यांना लागणारा सल्ला वेळोवेळी आम्ही देत आहोत.
- शत्रुघ्न म्हेत्रे, तालुका कृषी अधिकारी, चिपळूण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.