फोटो फीचर
चिपळूण, खेड, राजापूर, रत्नागिरीत पूरस्थिती....!
मुसळधार पावसामुळे चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदी, राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुना-कोदवली, खेडमधील जगबुडी आणि रत्नागिरीतील काजळी नदीला पूर आल्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. राजापूर शहरातील शिवाजी पथरस्त्यासह जवाहरचौकातील दुकानांमध्ये पुराचे पाणी शिरले होते. नदीकाठावरील भातशेती पाण्याखाली गेली असून, ग्रामीण भागातील रस्तेही पाण्याखाली गेले आहेत. मोठ्या भरतीमुळे दुपारी चिपळूण शहरात ठिकठिकाणी पाणी भरले होते. सायंकाळपर्यंत पाणीपातळी स्थिर होती. जिल्ह्यातील आठ नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत होत्या. त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीची छायाचित्रे....!
- Ratchl191.jpg -
P25N85566
चिपळूण ः पेठमाप येथे इंडियन जीमच्या चौकात आलेले पुराचे पाणी.
- Ratchl192.jpg -
25N85567
मच्छीमार्केटजवळील चौकात पुराचे पाणी भरले होते.
- Ratchl193.jpg -
P25N85568
नाईक कंपनीजवळ बाजारपेठेत शिरलेले पुराचे पाणी.
- Ratchl194.jpg -
25N85569
बाजारपेठेत दुकानांच्या पायरीला टेकलेले पुराचे पाणी.
- Ratchl195.jpg -
25N85570
चिंचनाक्यात पुराच्या पाण्यातून साहित्य हलवताना नागरिक.
- Ratchl196.jpg -
25N85571
चिंचनाका बहादूरशेखनाका मार्गावरील आईस फॅक्टरीसमोर पाणी भरल्याने या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली.
- rat19p20.jpg-
25N85530
राजापूर ः पुराच्या पाण्याखाली असलेला वैशपांयन पूल.
- rat19p21.jpg-
25N85531
राजापूर ः पुराच्या पाण्यात असलेले श्री पुंडलिक मंदिर.
- rat19p22.jpg-
25N85532
राजापूर ः जवाहरचौकातील पुराच्या पाण्यातून रस्ता शोधत पलीकडे जाणारे नागरिक.
- rat19p23.jpg-
P25N85533
राजापूर ः पूरस्थितीमध्ये लोकांना मदत करण्यासाठी सज्ज असलेली फायबरबोट.
- rat19p26.jpg-
25N85538
राजापूर ः पुराचे पाणी दुकानांमध्ये शिरले आहे.
- rat19p30.jpg-
25N85545
रत्नागिरी- मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील काजळी नदीला पूर आल्यामुळे चांदेराई बाजारपेठेत पाणी शिरले.
- rat19p35.jpg-
P25N85565
खेड ः येथील जगबुडी नदीला पूर आल्याने देहेणहून खाडीपट्ट्याकडे जाणारा मार्ग बंद झाला आहे.
- rat19p36.jpg-
P25N85573
जगबुडी नदीला पूर आल्यामुळे खेड मच्छीमार्केट परिसर गेले तीन दिवस पाण्याखाली आहे.
- rat19p37.jpg-
25N85574
नारंगी नदीला पूर आल्यामुळे खेड-दापोली रस्ता बंद झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.