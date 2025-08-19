कोकण रेल्वेच्या गाड्या पनवेलपर्यंत
कोकण रेल्वेच्या
गाड्या पनवेलपर्यंत
कणकवली ः मुंबई परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पाणी साचल्यामुळे कोकण रेल्वेच्या गाड्या पनवेल स्थानकावर थांबणार आहेत. कोकण कन्या एक्स्प्रेस २०१११ ही गाडी आज पनवेल स्थानकावरून सुटेल. कोकण रेल्वे मार्गावर धावणारी गाडी क्रमांक १२६१९ या लोकमान्य टिळक (एलटीटी) ते मंगळुरू सेंट्रल मत्स्यगंधा एक्स्प्रेसच्या नियोजित प्रवासाची वेळ बदलली होती. तसेच गाडी क्रमांक २२११३ लोकमान्य टिळक (एलटीटी) ते तिरुवअनंतपूरम नॉर्थ एक्स्प्रेसची सायंकाळी ४.४५ वाजताची नियोजित प्रवासाची वेळ बदलली होती. गाडी क्रमांक १०१०४ मडगाव जंक्शन ते मुंबई सीएसएमटी मांडवी एक्स्प्रेस आज पनवेल स्टेशनवर शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल. परतीसाठी गाडी क्रमांक २०१११ ही मुंबई सीएसएमटी ते मडगाव जंक्शन कोकणकन्या एक्स्प्रेस आज पनवेल स्टेशनवरून सोडण्यात येणार आहे.
