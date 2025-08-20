रत्नागिरीः श्रावणधारा काव्यमैफलीत ऋतुजा कुळकर्णी प्रथम
rat19p4.jpg-
N85458
रत्नागिरी ः संकल्प कलामंच आणि कोमसापतर्फे श्रावणधारा काव्यमैफलीत प्रथम क्रमांक विजेत्या कुळकर्णी यांना गौरवताना मान्यवर.
--------
श्रावणधारा काव्यमैफलीत
ऋतुजा कुळकर्णी प्रथम
रत्नागिरी, ता. २० ः येथील संकल्प कलामंच संस्था आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद युवाशक्ती दक्षिण विभाग यांच्यावतीने ‘श्रावणधारा काव्यमैफल’ हा बहारदार कार्यक्रम नाचणे-गोडावून स्टॉप येथील कुणबी समाजसेवा संघाच्या सभागृहात झाला.
श्रावणधारा काव्यमैफलदरम्यान घेण्यात आलेल्या या स्पर्धेत ऋतुजा कुळकर्णी यांना प्रथम, अर्चना देवधर यांना द्वितीय, तर वृषाली टाकळे यांना तृतीय क्रमांक मिळाला. इतर सर्व स्पर्धकांना सहभाग प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे युवाशक्ती प्रमुख-रत्नागिरी शाखा गुरूदेव नांदगावकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
कोमसाप युवाशक्ती दक्षिण विभागप्रमुख अरुण मौर्य यांनी मनोगत व्यक्त करताना संकल्प कलामंचचे अध्यक्ष विनयराज उपरकर यांना स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित केले. यावेळी संकल्प कलामंचतर्फे अध्यक्ष विनयराज उपरकर, अण्णा वायंगणकर, उपाध्यक्षा रक्षिता पालव व बाबा साळवी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अखेरीस अण्णा वायंगणकर यांनी स्वतःची कविता सादर करून सांगता केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.