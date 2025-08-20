सावर्डे ः आरोही पालखडेला पाच सुवर्ण पदके
rat20p20.jpg-
85767
सावर्डे : आरोही पालखडे हिचे अभिनंदन करताना प्राचार्य राजेंद्र वारे व मार्गदर्शक क्रीडाशिक्षक.
आरोही पालखडेला पाच सुवर्णपदकं
विभागीय जलतरण स्पर्धा; सर्वसाधारण विजेतेपदाचा मान
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २०: चिपळूण येथील उमेश सकपाळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित विभागस्तरीय जलतरण स्पर्धेत सावर्डेतील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाची आरोही पालखडे हिने पाच सुवर्णपदके व सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावली.
चिपळूण येथे झालेल्या स्पर्धेत १७ वर्षे वयोगटातील ५०हून अधिक जलतरणपटूंनी सहभाग घेतला होता. आरोहीने आपले कसब दाखवत ५० मीटर फ्री स्टाइल, १०० मीटर फ्री स्टाइल, १०० मीटर बॅकस्ट्रोक, १०० मीटर ब्रिस्टस्ट्रोक आणि २०० मीटर आयएम या पाचही प्रकारांमध्ये सुवर्णपदके पटकावून स्पर्धेचा सर्वसाधारण विजेतेपदाचा मान पटकावला. आरोहीला विद्यालयाचे क्रीडाशिक्षक दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे आणि प्रशांत सकपाळ यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
तिने मिळवलेल्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल संस्थेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शेखर निकम, ज्येष्ठ संचालक व शालेय समितीचे चेअरमन शांताराम खानविलकर, सचिव महेश महाडिक, प्राचार्य राजेंद्र वारे, उपप्राचार्य विजय चव्हाण यांनी तिला शुभेच्छा देऊन तिचे अभिनंदन केले. आरोहीच्या सुवर्ण कामगिरीमुळे सावर्डे विद्यालयाने विभागस्तरीय जलतरण स्पर्धेत आपला ठसा उमटवला असून, भविष्यात राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर तिने यश मिळवावे, अशी अपेक्षा मार्गदर्शकांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.