विकासात पत्रकारांचे योगदान महत्त्वाचे
85814
विकासात पत्रकारांचे योगदान
महत्त्वाचे ः आमदार राणे
माणगावात पुरस्कार वितरण सोहळा
कुडाळ, ता. २० ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारिता चिकित्सक आहे. जिल्ह्यातील पत्रकारितेने विकासाचे मोठे चित्र पाहिले आहे. समाज घडवण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, पोलिस व प्रशासनाने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. जीवनात अनेक संघर्ष पाहिले. मात्र, जीवनप्रवासातील बदलामध्ये पत्रकाराचे सानिध्य, दिशादर्शन निश्चितच मोलाचे ठरले, असे प्रतिपादन आमदार नीलेश राणे यांनी केले. माणगाव दत्त मंदिर येथे झालेल्या कुडाळ तालुका पत्रकार समितीच्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते.
कुडाळ तालुका पत्रकार समितीचा पुरस्कार वितरण सोहळा सोमवारी (ता. १८) श्री क्षेत्र माणगाव दत्त मंदिर येथे झाला. तहसीलदार वीरसिंग वसावे, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, गणेश जेठे, माणगाव सरपंच मनीषा भोसले, श्री दत्तमंदिर सचिव दीपक साधले, राजन नाईक, विजय पालकर, विजय शेट्टी, अनिकेत उचले आदी उपस्थित होते.
ग. म. तथा भैय्यासाहेब वालावलकर उत्कृष्ठ जिल्हा पत्रकार पुरस्काराने विजय शेट्टी यांना, (कै.) वसंत दळवी ग्रामीण पत्रकार पुरस्काराने नेरुर येथील राजन सामंत, ग. म. तथा भैय्या साहेब वालावलकर उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्काराने अनिकेत उचले (कणकवली) यांना सन्मानित करण्यात आले. शाल, श्रीफळ, स्मृतीचिन्ह, रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. पत्रकारांच्या गुणवंत पाल्यांचा व उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये नृत्य क्षेत्रातील यशाबाबत मृणाल सावंत, अनुष्का सावंत (बीएस्सी नर्सिंग), सायली सामंत (वकिली क्षेत्र), मृणाल ठाकूर (आर्ट पदवी), पत्रकारांमध्ये चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल राजन नाईक, ‘कोमसाप’च्या समिती प्रसिद्धी प्रमुखपदी निवडीबद्दल नीलेश जोशी, राष्ट्रगीत गायन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त वैशाली खानोलकर यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ शिक्षक नेते सावळाराम अणावकर, कुडाळचे माजी नगराध्यक्ष विनायक राणे, चेंदवण माजी सरपंच देवेंद्र नाईक, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब आदी उपस्थित होते.
