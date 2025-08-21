जिल्हा फोटो असोसिएशनतर्फे छायाचित्रण दिन साजरा
रत्नागिरी ः जिल्हा फोटो असोसिएशनतर्फे छायाचित्रण दिन सोहळा गुहागर येथे झाला त्या वेळी उपस्थित मान्यवर व फोटोग्राफर.
फोटो असोसिएशचा गुहागरात मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ ः रत्नागिरी जिल्हा फोटोग्राफर व्हिडिओ असोसिएशनतर्फे जागतिक छायाचित्र दिनानिमित्त फोटोफेअर तसेच जिल्हा मेळावा गुहागर येथे साजरा झाला. या निमित्त फोटोग्राफर्सना विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.
गुहागर येथे झालेल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन चंद्रकला उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष सचिन बाईत, सदानंद आरेकर, साहिल आरेकर, मनोज बावधनकर आदींच्या हस्ते झाले. या वेळी जिल्हा फोटोग्राफर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय शिंदे, उपाध्यक्ष कांचन मालगुंडकर, कार्याध्यक्ष गुरू चौगुले, सचिव प्रवीण पाटोळे, खजिनदार सुरेंद्र गीते, गुहागरचे तालुकाध्यक्ष समीर बावधनकर तसेच प्रसिद्ध फोटोग्राफी प्रशिक्षक प्रमोद गायकवाड उपस्थित होते. या वेळी प्रसिद्ध छायाचित्रकार प्रशिक्षक गायकवाड यांचे वेडिंग फोटोग्राफी या विषयावर विशेष मार्गदर्शन झाले. तसेच मॉडेल घेऊन लग्नाची फोटोग्राफी उपलब्ध लाईटमध्ये कशी करावी, यावर प्रात्यक्षिकंही दाखवण्यात आली.
