भजनी मंडळांना रविवारी भाजपतर्फे साहित्य वाटप
85861
भजनी मंडळांना रविवारी
भाजपतर्फे साहित्य वाटप
सावंतवाडी, ता. २० ः भाजपतर्फे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील भजनी मंडळांना यंदाही मोफत भजन साहित्य वाटप करण्यात येणार आहे. भाजप युवा नेते आणि या उपक्रमाचे आयोजक संदीप गावडे यांनी याबाबत माहिती दिली. स्थानिक भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देणे, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना पाठिंबा देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. इच्छुक भजनी मंडळांनी संबंधित भाजप मंडल अध्यक्षांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही केले आहे.
या संदर्भात गावडे यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हा उपक्रम केवळ धार्मिक कार्याला पाठिंबा देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक वारसाचे जतन करण्याचाही एक भाग आहे. भजन मंडळे समाजाला एकत्र आणतात आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात. त्यांना मदत करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश स्थानिक भजन मंडळांना भजन साहित्य उपलब्ध करून देऊन त्यांना प्रोत्साहित करणे, हा आहे. या योजनेचा लाभ सावंतवाडी मतदारसंघातील नोंदणीकृत भजनी मंडळांनाच घेता येईल. भजन साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम रविवारी (ता. २४) आयोजित केला असून, ठिकाण आणि वेळ लवकरच जाहीर केली जाईल. ज्या मंडळांनी गतवर्षी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना यावर्षी पुन्हा साहित्य दिले जाणार नाही, तर नवीन मंडळांना प्राधान्य दिले जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.