देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे नवीन व्यावसायिक शिक्षण केंद्र

साडवली : देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाने कोकणातील विद्यार्थ्यांकरिता हायटेक शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी उभारलेल्या श्रीमान उद्धव दिगंबर तथा बाळासाहेब जोशी व्यावसायिक शिक्षण केंद्र इमारतीचे गणेश पूजन संस्थेचे कार्यवाह शिरीष फाटक आणि प्राध्यापिका वर्षा फाटक यांच्या हस्ते झाले. व्यावसायिक शिक्षण केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम १३ हजार चौरस फूट आहे. त्यात ६० संगणकांची प्रयोगशाळा, अनेक वर्गखोल्या अशी इमारतीची रचना आहे. यासाठी कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध उद्योजक व संस्थेचे माजी विद्यार्थी तसेच संस्थेचे विद्यमान मानद अध्यक्ष बाळासाहेब जोशी यांनी रुपये १ कोटी २५ लाख इतकी देणगी दिली आहे. त्यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे, असे संस्थाध्यक्ष सदानंद भागवत यांनी सांगितले.
पोलिस उपअधीक्षकांबरोबर
रिक्षाचालकांची चर्चा
संगमेश्वर ः तालुक्यातील कडवई-तुरळ-चिखली रिक्षामालक-चालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस उपअधीक्षक राधिका फडके यांची भेट घेतली. यावेळी रिक्षा व्यवसायातील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. रिक्षा संघटना अध्यक्ष मिलिंद चव्हाण यांनी रिक्षा व्यवसायात येणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. यावर उपअधीक्षक फडके यांनी यावर तसेच वाहतुकीचे नियम व समाजाप्रती आपले योगदान यावर मार्गदर्शन केले.
मुचरी केंद्रशाळेला सीसीटीव्ही प्रदान
संगमेश्वर ः तालुक्यातील मुचरी जिल्हा परिषद केंद्रशाळा मुचरी नूतन येथे स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी ग्रामपंचायत मुचरी व माजी विद्यार्थी मुचरी बौद्धवाडी यांच्याकडून मुचरी नूतन केंद्रशाळेला सीसीटीव्ही व प्रिंटर प्रदान करण्यात आला. यावेळी सरपंच सुवर्णा जाधव, केंद्रप्रमुख सुरेश बावदाने, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा पूनम कदम, माजी सरपंच अनंत सुर्वे, ग्रामपंचायत सदस्य सुरेश पड्याळ, किरण मोहिते, जितेश मोहिते, दिलराज मोहिते यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. ग्रामपंचायत वित्त आयोगातून शाळेला सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत.
