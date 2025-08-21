म्हापण सातेरी मंदिराची संरक्षक भिंत कोसळली

swt2114.jpg
म्हापण, ता. २१ः म्हापण पंचक्रोशीतील श्री देवी शांतादुर्गा सातेरी मंदिराच्या आवारातील संरक्षक भिंत पावसामुळे कोसळली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवित व वित्त हानी झाली नाही.
म्हापण-निवती रस्त्यावर वाहनांची दिवसभर ये-जा सुरू असते. संततधार पावसामुळे रस्त्याखालची जमीन देखील नरम झालेली असून तातडीने उपाययोजना न केल्यास रस्ता खचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच अनुषंगाने स्थानिक लोकांनी कोसळलेल्या घळणीचा आजूबाजूला लोखंडी सळ्या लावून आपल्या पंपाचे पाईप त्याभोवती गुंडाळले आहेत, जेणेकरून लहान मुले व वृद्ध तेथे जाऊ नयेत. रस्त्याच्या कडेला झाडांच्या फांद्या लावून वाहनधारकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
या भागातील लोक मोठ्या प्रमाणावर एसटी बसचा वापर करतात. कोसळलेल्या भागाच्या बाजूलाच बस थांबा आहे. असे असताना देखील अद्याप स्थानिक प्रशासन व सुरक्षा यंत्रणेकडून बॅरिकेड किंवा सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही. भविष्यात कोणताही अनर्थ होऊ नये, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
