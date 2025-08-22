रक्तदानातून जपली सामाजिक बांधिलकी
महारक्तदान शिबिरास प्रतिसादः सावंतवाडीत रोटरी क्लबचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २२ः रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीने आयोजित केलेल्या महारक्तदान शिबिराला रक्तदात्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. (कै.) बाळभाई बांदेकर यांच्या स्मृतीला आदरांजली वाहण्यासाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. सबनीसवाडा येथील रोटरी ट्रस्ट हॉलमध्ये हे शिबिर पार पडले. यावेळी ६० हून अधिक रक्तदात्यांनी रक्तदान करून सामाजिक बांधिलकी जपली.
यावेळी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे म्हणाले, रक्तदान हे खरे जीवनदान आहे. आपल्या शरीरातील रक्त हे काही दिवसांनी नैसर्गिकरित्या पुन्हा तयार होते. त्यामुळे एका व्यक्तीने केलेले रक्तदान दुसऱ्या व्यक्तीसाठी जीवनवाहिनी ठरू शकते. आज आपण दिलेले रक्त कुणाच्यातरी वडिलांना, मुलाला किंवा आईला नवे आयुष्य देईल. हे केवळ एक सामाजिक कार्य नाही, तर एक माणुसकीची कृती आहे. या शिबिरात सहभागी झालेल्या सर्व रक्तदात्यांचे मी आभार मानतो.’’
हा उपक्रम रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडीने सार्थक फाउंडेशन आणि ऑनकॉल रक्तदाता संस्था, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने आयोजित केला. या शिबिरामध्ये गोवा मेडिकल कॉलेजच्या अनुभवी डॉक्टरांसह अधिकारी वर्गाने सहभाग घेऊन रक्त संकलनाचे कार्य केले. संकलित झालेले रक्त गरजू रुग्णांसाठी जीवनदान ठरणार आहे, असे आयोजकांनी सांगितले. या शिबिरात अनेक सामाजिक संस्थांनी सक्रिय सहभाग घेतला. यात युवा रक्तदाता संघटना, पत्रकार संघ, सामाजिक बांधिलकी संघटना, रोट्रॅक्ट क्लब व इनरव्हील क्लब सावंतवाडी यांचा समावेश होता.
सचिन रेडकर, बाबली गवंडे, सतीश बागवे, श्री. मदने, दिनेश गावडे, अनंत उचगावकर, रवी जाधव, रुपा मुद्राळे, सिद्धेश सावंत, केदार बांदेकर, प्रवीण परब, डॉ. शुभम आदी उपस्थित होते.