वराडकर शाळा उज्वल भवितव्याचे केंद्र
वराडकर शाळा उज्ज्वल भवितव्याचे केंद्र
ॲड. राजेंद्र रावराणेः कट्टा हायस्कूलमध्ये ‘आयडियल स्टडी ॲप’चे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २२ : ‘‘वराडकर हायस्कूल ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील एक नावाजलेली शाळा आहे. या शाळेतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत. त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात मोठे नाव कमावले आहे. त्यामुळेच वराडकर हायस्कूलचे विद्यार्थी हिऱ्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत,’’ असे प्रतिपादन रोटरी क्लब सेंट्रल, कणकवलीचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र रावराणे यांनी कट्टा येथे केले.
कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय (संयुक्त) कट्टा येथे दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनपर कार्यक्रम पार पडला. रोटरी क्लब सेंट्रल, कणकवली आणि शाळेच्या १९८५ च्या माजी विद्यार्थ्यांच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन आणि शिक्षणासाठी उपयुक्त अशा ‘आयडियल स्टडी ॲप’चे मोफत वितरण करण्यात आले.
कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांतील करिअरच्या संधींबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. माजी विद्यार्थी आणि सुप्रसिद्ध वकील ॲड. दीपक अंधारी यांनी वाणिज्य आणि विधी क्षेत्रातील करिअरच्या संधींबाबत सविस्तर माहिती दिली. रोटरी क्लब कणकवली सेंट्रलचे असिस्टंट गव्हर्नर सचिन मदने आणि माजी अध्यक्ष मेघा गांगण यांनीही विचार व्यक्त केले.
माजी विद्यार्थिनी आणि कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन, मुंबई, येथील सीनियर को-ऑर्डिनेटर प्रज्ञा करावडे यांनी शाळेचा गौरवशाली इतिहास सांगताना कालच्या आणि आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या मार्गदर्शनपर साधनांविषयी माहिती दिली. रोटरी क्लब कणकवली सेंट्रलच्या सचिव सुप्रिया नलावडे यांनी विज्ञान शाखेतील करिअरच्या संधींवर मार्गदर्शन केले.
यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, पर्यवेक्षक महेश भाट यांच्या हस्ते सचिन मदने, माजी विद्यार्थी सुभाष गावडे, प्रवीण गाड, सौ. पोरे यांचा सत्कार करण्यात आला.
मुख्याध्यापिका गावडे यांनी १९८५ च्या माजी विद्यार्थ्यांचे, तसेच रोटरी क्लब सेंट्रल, कणकवलीच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सचिव विजयश्री देसाई यांचीही कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. वीणा शिरोडकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
