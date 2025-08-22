मिल्लत फाउंडेशनने ''सर्वधर्मसमभाव'' जपला
मिल्लत फाउंडेशनने ‘सर्वधर्मसमभाव’ जपला
एजाज नाईकः कुडाळातील शिबिरात ५० जणांचे रक्तदान
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २२ः संक्रमित आजारांमुळे रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताचा तुटवडा जाणवत असल्याने हे रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी अशा स्वरुपाच्या १२ रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्याचे नियोजन सिंधुदुर्ग मिल्लत फाउंडेशन संस्थेने केले आहे. राखीव रक्तदात्यांची सुची बनवून आवश्यकतेनुसार राखीव रक्तदाते उपलब्ध केले जातील. अशा उपक्रमांद्वारे धार्मिक सलोखा आणि सर्वधर्मसमभाव वृद्धिंगत होण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन माजी नगरसेवक एजाज नाईक यांनी केले. यावेळी आयोजित रक्तदान शिबिरात ५० रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.
सिंधुदुर्ग मिल्लत फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांनी केले. यावेळी जयभीम युवक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर कुडाळकर, माजी नगरसेवक नाईक, सावंतवाडी रक्तपेढीचे वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. तहसीलदार वसावे यांनी कार्यक्रमाला राष्ट्रीय कार्य संबोधत, रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्याबद्दल सिंधुदुर्ग मिल्लत फाउंडेशनचे कौतुक केले. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई, उद्योजक मुश्ताक शेख, रोटरीयन गजानन कांदळगावकर, संजय वेंगुर्लेकर, रुपेश कानडे, धीरज परब, तन्मय वालावलकर, नगरसेविका श्रेया गवंडे, अभी गावडे, राजू गवंडे, सुनील बांदेकर आदींनी भेट देऊन सदिच्छा व्यक्त केल्या.
या रक्तदान शिबिराच्या आयोजनात फाउंडेशनचे स्वयंसेवक हाफीज शेख, अय्याज दोस्ती, मुबीन दोस्ती, मेहबूब शेख, आदिल शाह, जमीर पटेल, असगरअली शाह, जावेद मुजावर, इरबाज दोस्ती, जमीर पटेल, शादाब शेख, समीर गफ्फार खान, लुईस फर्नांडिस, अनीस दोस्ती, मकसूद खान, नियाझ शाह, फरहान मणियार, अनिक नाईक, अब्दुल हवालदार, शाहरुख चौधरी, अमजद शेख, शहादत शेख, अर्षद दोस्ती, सादिक मेमन, नझीर करणेकर, तोहित करणेकर, साजिद दोस्ती, अस्लम साठी, इम्तियाझ करोल यांनी विशेष मेहनत घेतली.
