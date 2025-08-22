क्राईम
दोन वाहनांना
ट्रेलरची धडक
रत्नागिरी ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील हातखंबा येथे उतारात उभा केलेला ट्रेलर अचानकपणे पुढे गेल्याने त्याची धडक बसून दोन वाहनांचे नुकसान झाले. ही घटना रविवारी (ता. १७) रात्री घडली. या प्रकरणी ट्रेलर चालकाविरोधात ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुल हरिद्वारी पाल (रा. रम्मुकापुरवा गयासपूर, उत्तरप्रदेश) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रेलर चालकाचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात पोलिस हेडकॉन्स्टेबल रूपेश भिसे यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, रविवारी रात्री राहुल पालने आपल्या ताब्यातील ट्रेलर हातखंबा येथील ढाब्यासमोर उतारात उभा केला होता; परंतु त्याने ट्रेलर उभा करताना त्याचा हॅन्डब्रेक किंवा चाकांना स्टॉपर लावला नव्हता. त्यामुळे ट्रेलर उतारापुढे जाऊन त्याची दोन वाहनांना धडक बसून त्यांचे नुकसान झाले. राहुल पालने इतरांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल असा निष्काळजीपणा केल्याने त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिरकरवाडा येथे
तरुणाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः शहरातील मिरकरवाडा येथील तरुणाचा आकडी येऊन आकस्मिक मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. २० ) सकाळी ७.३० वाजण्याच्या सुमारास घडली. संतोष बिजय कुमार (वय ३८, मूळ रा. झारखंड, सध्या रा. मिरकरवाडा, रत्नागिरी) असे आकस्मिक मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याबाबत हेमंत जाधव यांनी शहर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली आहे.
