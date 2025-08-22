भूमीपूजन
लोटेत पथदिव्यांच्या कामाचे भूमीपूजन
खेड, ता. २२ : तालुक्यातील लोटे ग्रामपंचायतीच्यावतीने गावातील वाड्यावाड्यांमध्ये विद्युत पथदिव्यांच्या कामाचा प्रारंभ नुकताच झाला. तिसऱ्या टप्प्यातील १०० पथदीपांचे खांब उभे करण्याचा प्रारंभ झाला. गावातील ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले.
लोटे ग्रामपंचायतीच्यावतीने गावातील वाड्यावाड्यांमधील रस्त्यांवर विद्युत पथदिवे बसवण्याचे काम लोटेचे सरपंच चंद्रकांत चाळके आणि सर्व सदस्य यांनी ठरवले. त्याप्रमाणे पहिल्या दोन टप्प्यात गावामध्ये १०० पथदिवे बसवल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यासाठी महावितरणकडून १०० खांबांचा पुरवठा करण्यात आला. यासाठी सरपंच चंद्रकांत चाळके आणि सर्व सदस्य व ग्रामस्थ यांनी अथक प्रयत्न केले. तिसऱ्या टप्प्यातील १०० पथदिवे बसवण्याचा प्रारंभ झाला. या वेळी सरपंच चंद्रकांत चाळके, उपसरपंच नीलिमा चाळके, ग्रामपंचायत सदस्य मनोहर कालेकर, नितीन कडू, सचिन काते, सुदैवी ठसाळे, जान्हवी शिंदे, शीतल ठसाळे, समीक्षा जोईल, श्वेता काते आदी उपस्थित होते.