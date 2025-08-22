किंमती वधारल्या तरी सूप, रोवळी खरेदीसाठी गर्दी
देवगडातील आठवडा बाजारातील चित्र ः गणेशोत्सव पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची लगबग
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २२ः गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर येथील आठवडी बाजारात खरेदीसाठी धांदल उडाली होती. गणेशोत्सवात गौरीच्या सणावेळी औस्यासाठी लागणारे साहित्य विक्रीस उपलब्ध होते. त्याला खरेदीदारांकडून अधिक पसंती होती. लाकडी बांबूच्या किंमतीत वाढ झाल्याने सूप, रोवळी यांच्या किंमती वधारल्या होत्या, तरीही त्याला मागणी होती.
कोकणचा सर्वोच्च समजला जाणारा गणेशोत्सव बुधवारपासून (ता. २७) सुरू होत आहे. ३१ ला गौरी आवाहन आहे. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या येथील आठवडी बाजारात खरेदीसाठी गर्दी झाली होती. भाजी, फळे यांना मोठी मागणी होती. उत्सवाच्या आधीचा हा आठवडी बाजार असल्याने विविध भागातील मंडळी खरेदीसाठी आल्याचे चित्र होते. उद्या (ता.२३) शनिवार असल्याने नोकरदार मंडळी आपापल्या गावी जाण्याची शक्यता असते. सलग दोन दिवस शनिवार आणि रविवार अशा सुट्टया आहेत. त्यातच गणेशोत्सवाच्या आदल्या दिवशी हरितालिका सणाला काहीवेळा सुट्टी दिली जाते. अशावेळी सोमवार हा एकच दिवस कार्यालयीन दिवस असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दूरवरची नोकरदार मंडळी सोमवारची रजा टाकून गावी जाण्याची शक्यता असल्याने येथील बाजारात आजच खरेदीची लगबग होती. त्यामुळे बाजारात फळे, भाजी यांची मोठी उलाढाल झाली. ३१ ला गौरी आवाहन आहे. त्यासाठी कोकणात लहान मोठ्या आकारातील लाकडी बांबूच्या सहाय्याने बनवलेले सूप, रोवळी यांना मोठी मागणी असते. आजच्या आठवडी बाजारात यालाही खरेदीदारांकडून पसंती होती. लाकडी बांबूच्या किंमती वाढल्याने तयार साहित्याच्या किंमतीही वधारल्या होत्या. तरीही आपल्या लाडक्या गणरायाच्या उत्सवामध्ये काही कमी राहू नये यासाठी भक्तांची धांदल असते. या पार्श्वभूमीवर आजच्या आठवडी बाजारात फळे, भाजीपाला, कडधान्ये यांची मोठी उलाढाल झाली. खरेदीदारांकडून त्याला मोठी पसंती असल्याचे चित्र होते. एकूणच सर्वत्र धांदल सुरू होती.
चौकट
पारंपरिक वस्तूंना पसंती
सध्याचे युग प्लास्टिक साहित्याचे आहे. पारंपारिक साहित्य मागे पडून त्याची जागा प्लास्टिक साहित्याने घेतली आहे. आकर्षक आणि हाताळण्यास सोपे म्हणून प्लास्टिक साहित्याला अलिकडच्या काळात मोठी पसंती असते. तरीही अजूनही ग्रामीण भागातील प्रथा परंपरा पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहेत. यासाठी लाकडी बांबूपासून बनवलेले साहित्य कितीही महागले तरी त्याला खरेदीदारांकडून अधिक पसंती असल्याचे दिसते.
चौकट
विविध साहित्य उपलब्ध
आजच्या आठवडी बाजारात विविध आरासाचे साहित्य विक्रीस होते. यामध्ये दरवाजासाठीची तोरणे, हार, विविध प्लास्टिक साहित्याची फुले विक्रीस होती. तसेच लहान मुलासांठीचे वाद्यही फिरत्या विक्रेत्यांकडे उपलब्ध होते. बाजारात फिरून साहित्याची विक्री सुरू होती. एकूणच गणेशोत्सवाचा आनंद बहरल्याचे चित्र होते.
