सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात ''थरांवर थर''
मालवण ः येथील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात दहीहंडी फोडताना महाविद्यालयाचे विद्यार्थी.
दहीहंडी उत्साहातः विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा उत्स्फूर्त सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २२ : येथील स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात दहीहंडी उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. भारतीय संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. महाविद्यालयाच्या जिमखाना आणि सांस्कृतिक विभागाने संयुक्तपणे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये एकोपा आणि सांस्कृतिक भावना रुजवण्यासाठी हा कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित केला जातो.
महाविद्यालयाच्या प्रांगणात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी अशा दोन स्वतंत्र दहीहंड्या लावल्या होत्या. सर्वप्रथम मुलींच्या संघाने थरावर थर रचून दहीहंडी फोडली आणि उपस्थितांची मने जिंकली. त्यानंतर मुलांनीही जोरदार घोषणा देत दहीहंडी यशस्वीरित्या फोडली. यावेळी विद्यार्थ्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. या कार्यक्रमात जिमखाना, एनसीसी, एनएसएस आणि विज्ञान विभागाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनीही आपला सहभाग नोंदवला. या कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य प्रा. के. के. राबते यांची विशेष उपस्थिती लाभली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना, हे उत्सव केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते आपल्याला परंपरांशी जोडून ठेवतात, असे सांगितले.
याप्रसंगी जिमखाना प्रमुख डॉ. हंबीरराव चौगुले, सांस्कृतिक प्रमुख डॉ. उज्ज्वला सामंत, प्रो. डॉ. देविदास हरगिले, डॉ. सुमेधा नाईक, डॉ. एम. आर. खोत, प्रा. एस. पी. खोबरे, डॉ. संकेत बेळेकर, प्रा. पी. बी. खरात, प्रा. संग्राम सिंह पवार, प्रा. रोहिणी फाटक, प्रा. अनघा टिकले, प्रा. हसोटीकर, प्रा. अन्वेषा कदम, प्रा. बर्वे, प्रा. धामापूरकर, प्रा. मिलन सामंत उपस्थित होते.
कार्यक्रमासाठी तारकर्ली येथील सरगम रिदमिस्ट या बॅन्जो पथकाने खास उपस्थिती लावून कार्यक्रमात आणखी रंगत आणली. त्यांच्या दमदार वादनाने विद्यार्थ्यांचा उत्साह द्विगुणीत झाला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करत जिमखाना प्रमुख डॉ. हंबीरराव चौगुले यांनी आभार मानले.
