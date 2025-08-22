सावंतवाडीत उद्या स्वरचित काव्य स्पर्धा
ओटवणे : चिंतामणी साहित्य सहयोग सहकारी संस्था प्रकाशित आरती मराठी मासिक आणि श्रीराम वाचन मंदिर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. २४) सकाळी १०.३० वा. सावंतवाडी येथील श्रीराम वाचन मंदिरात कै. कविवर्य विद्याधर भागवत स्मृती स्वरचित काव्यस्पर्धेचे आयोजन केले आहे. इच्छुकांनी कवयित्री उषा परब यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. जी. ए. बुवा व प्रभाकर भागवत यांनी केले आहे.
धोकादायक पत्रा पूल
दुरुस्तीची मागणी
वेंगुर्ले : वेंगुर्ले नगरपरिषद हद्दीतील सेंट लुक्स हॉस्पिटल नाका ते कॅम्प त्रिवेणी गार्डनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरचा पत्रा पूल धोकादायक स्थितीत असून, तो कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत वारंवार लक्ष वेधूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप तक्रारदार लवू तेरसे यांनी केला आहे. यावर त्वरित दखल न घेतल्यास वेगळी नोटीस न देता तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संदर्भात मुख्याधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. जिल्हा स्तरावरूनही पूल कोसळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली असल्याने पंचयादी करून तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी श्री. तेरसे यांनी केली आहे.
तक्रारदारांना ऑनलाईन
सभेत मार्गदर्शन
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे तक्रार केलेल्या तक्रारदारांची ऑनलाईन सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या दालनात झाली, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.) जयप्रकाश परब यांनी दिली. या सभेत ६ तक्रारदार ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर यांनी तक्रारदारांच्या व्यथा ऐकून त्यावर नियमोचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच संबंधित विभागांना तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याबाबत सूचना दिल्या. याशिवाय, पुढील तक्रार निवारण सभेची दिनांक व वेळ स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहीर करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
बांद्यात रोट्रॅक्टतर्फे
रील स्पर्धेचे आयोजन
बांदा ः गणेश चतुर्थीचे औचित्य साधून रोट्रॅक्ट क्लब ऑफ रायझिंग युथ, बांदातर्फे रील स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा बांदा पंचक्रोशीपुरती मर्यादित असून, सहभागींसाठी वयोगट १८ ते ३० वर्षे असा निश्चित करण्यात आला आहे. स्पर्धा गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांत पार पडणार आहे. या स्पर्धेत कुटुंबासोबत रील तयार करून त्यातून एखादा सामाजिक संदेश द्यायचा आहे. सर्वोत्कृष्ट रील बनवणाऱ्या कुटुंबाला सन्मानित करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन रोट्रॅक्ट क्लबचे अध्यक्ष रोहन कुबडे यांनी केले आहे. रील पाठवण्याची अंतिम तारीख ५ सप्टेंबर सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी रुपेश सावंत किंवा संकेत वेंगुर्लेकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.
