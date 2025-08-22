हिंदळेचे सुपुत्र शिर्कें यांचा व्हाईट हाऊसकडून सन्मान
मिलिंद शिर्के
हिंदळेचे सुपुत्र शिर्कें यांचा
व्हाईट हाऊसकडून सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २२ः हिंदळे (ता.देवगड) गावचे सुपुत्र आणि सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले मिलिंद व्ही. शिर्के यांचा अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसकडून सन्मान करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी (ता.१३) गौरवपत्र पाठवून त्यांच्या देशसेवेसह केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव केला.
श्री. शिर्के सध्या अमेरिकेतील कोलंबस (जॉर्जिया) येथे वास्तव्यास असून, त्यांनी अमेरिकन सशस्त्र दलात मानाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्या या सेवेसाठी ट्रम्प यांनी कौतुक व्यक्त करत पत्रातून लिहिले आहे की, “तुमची सेवा प्रत्येक अमेरिकन व्यक्तीच्या प्रशंसेस पात्र आहे. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी केलेल्या त्यागाचा तुम्हाला अभिमान वाटावा.” त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी शुभेच्छा देताना म्हटले आहे की,
“आपण सर्व मिळून अमेरिकेचे वैभव आणि महानता पुन्हा प्रस्थापित करू. देव आपल्याला आणि आपल्या परिवाराला आशीर्वाद देवो.”
हिंदळे गावच्या सुपुत्राला व्हाईट हाऊसकडून मिळालेला हा सन्मान केवळ गावाचाच नव्हे तर संपूर्ण देवगड तालुक्याचा अभिमान वाढवणारा ठरला आहे.
