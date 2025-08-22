swt2212.jpg
सिंधुदुर्गनगरी ः येथे गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आढावा बैठक घेतली.
जिल्ह्यातील रस्त्यांची
तत्काळ डागडूजी करा
नितेश राणेः सिंधुदुर्गनगरीतील आढावा बैठकीत सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २२ः सततच्या पावसामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. त्यामुळे सोमवार (ता.२५) पर्यंत सर्व रस्त्यांची डागडूजी आणि दुरुस्तीची कामे पूर्ण करा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. पावसाळ्यात साथीचे रोग पसरू नयेत यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी सतर्क राहावे, असेही त्यांनी सांगितले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, समिती सदस्य प्रभाकर सावंत, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री राणे म्हणाले, “गणेशोत्सवासाठी जिल्ह्यात येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारांवर व रेल्वे स्थानकांवर आरोग्य पथके नियुक्त करा. औषधसाठा पुरेसा उपलब्ध ठेवा. साथीचे आजार पसरू नयेत याकडे विशेष लक्ष द्या. राष्ट्रीय महामार्गासह राज्य महामार्ग आणि जिल्हा परिषद अखत्यारीतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून तातडीने दुरुस्तीची कामे पूर्ण करा.”
