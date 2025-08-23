''एआय'' तंत्रज्ञान महिलांना दिशादर्शक ठरेल
कुडाळः नोबेल कॉम्प्युटर एज्युकेशन आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण सत्रात बोलताना प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे. बाजूला सई तेली, सानिका मदने आदी. (छायाचित्रः अजय सावंत)
‘एआय’ तंत्रज्ञान महिलांना दिशादर्शक ठरेल
ऐश्वर्या काळुसेः कुडाळात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २३ः महिलांना संगणक दृष्ट्या साक्षर करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच प्रत्येकाने ‘एआय’ विषयी ज्ञान घेणे काळाची गरज बनली आहे, असे प्रतिपादन प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांनी केले.
महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमकेसीएल) २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त नोबल कॉम्प्युटर एज्युकेशन कुडाळ आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन प्रांताधिकारी काळुसे अध्यक्षतेखाली प्रमुख पाहुणे व इनरव्हील क्लब कुडाळ अध्यक्ष सानिका मदने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हिंदू कॉलनी येथील नोबेलच्या दालनात करण्यात आले.
यावेळी नोबेलच्या संचालिका सई तेली, इनरव्हील पदाधिकारी शिल्पा बिले, चित्रा बोभाटे, राजश्री सावंत, ऋतुजा परब, मनाली नाईक, पद्मा वेंगुर्लेकर, सोनल आजगावकर, मेघा भोगटे, स्वप्नाली साळगावकर, वैशाली कुडाळकर, डॉ. उज्ज्वला सावंत, प्रीती तायशेट्ये, नुपुर रणसिंग, स्नेहल गावडे, अलमास करोल, भक्ती मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
श्रीमती काळुसे म्हणाल्या, ‘‘गेल्या २५ वर्षांत एमकेसीएलने डिजिटल शिक्षणाची चळवळ उभारली. त्याचाच एक भाग म्हणून सई तेली आणि त्यांच्या टिमने नोबल कॉम्प्युटर एज्युकेशनच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत संगणक शिक्षण पोहोचविले आहे. एमएस - सीआयटीसारख्या अभ्यासक्रमांपासून ते विविध व्यावसायिक कोर्सेसद्वारे विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रशासन आणि समाजातील कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘एआय’ हा क्रांतिकारक टप्पा आहे. इनरव्हील क्लबच्या माध्यमातून महिलांसाठी हे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे. महिलांच्या हातात असे आधुनिक तंत्रज्ञान आल्यास त्या निश्चित सक्षम होतील. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ऑनलाइन मार्गदर्शन मिळणार आहे.’’
सौ. मदने यांनी, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रशिक्षण काळाची गरज असल्याचे सांगितले. सई तेली यांनी ‘एआय’ याबाबत मार्गदर्शन केले. सर्वांचे स्वागत सौ. तेली यांनी केले.
