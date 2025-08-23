लोटेश्वर डुगवे येथे बेलाच्या रोपांचे वाटप
रत्नागिरी : लोटेश्वर डुगवे येथे डॉ. दिलीप नागवेकर व कुटुंबीयांनी बेलाच्या रोपांचे वाटप केले. त्या प्रसंगी श्री देव रवळनाथ मंदिर पदाधिकारी, गावकर आदी.
लोटेश्वर डुगवे येथे बेलाच्या रोपांचे वाटप
डॉ. नागवेकर कुटुंबीय ः चार वर्षे जपताहेत परंपरा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : तालुक्यातील डुगवे गावी मोठ्या पऱ्यात (वहाळात) लोटीसारख्या जांभा दगडावर जुने शंकराचे मंदिर आहे. भगवान शंकराला बेल वृक्ष आवडीचा आहे. त्यामुळे डॉ. दिलीप नागवेकर आणि त्यांचे कुटुंबीय २०२२ पासून बेलरोपांचे वाटप करत आहेत. तोणदे, पोमेंडी, सोमेश्वर, राजीवडा परिसर आणि यावर्षी डुगवे गावी बेलरोपांचे वाटप केले.
श्री देव रवळनाथ मंदिरात कार्यक्रमाप्रसंगी डुगवे गावचे गावकर दिगंबर आग्रे यांनी स्वागत केले. मंडळाचे अध्यक्ष मारुती गोविलकर, खजिनदार नीलेश भोवड, सचिव संदिप फुटक, पोलिस पाटील दत्ताराम भोवड, डॉ. दिलीप नागवेकर, दीपिका नागवेकर, जयवंत नागवेकर, कुंदन सुर्वे, तोणदेच्या माजी सरपंच शिल्पा सुर्वे, नंदकुमार सुर्वे यांच्या हस्ते बेलरोपांचे वाटप कराण्यात आले.
डॉ. नागवेकर यांनी बेलवृक्षाचे माहात्म्य आणि महत्त्व ग्रामस्थांना समजावून सांगितले. बेल व अन्य वृक्ष लागवड करून पर्यावरणाचे समतोल राखण्याचे आवाहन केले. यावर्षी या रोपांची लागवड करून ती जगवून पुढच्या वर्षी श्रावण सोमवारी स्वत:च्या झाडांची बिल्वपत्रे लोटेश्वराला अर्पण करूया, असे आवाहन कुंदन सुर्वे आणि शिल्पा सुर्वे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी योगेश नागवेकर, डुगवे ग्रामस्थ आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
श्रावण महिन्यानिमित्त आम्ही नागवेकर कुटुंबीय दरवर्षी बेलरोपांचे वितरण करत आहोत. बेलरोपे सर्वांनी जगवावीत. निसर्गरक्षण व पर्यावरणाच्या समतोलासाठी वृक्ष लागवड अत्यावश्यक आहे. प्रत्येकाने आपल्या वाढदिवसानिमित्त एकतरी झाड लावावे व ते जगवावे.
- डॉ. दिलीप नागवेकर.
