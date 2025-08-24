आंबडवे नालासोपारा एसटीच्या मार्गात बदल
- rat२४p१८.jpg-
२५N८६७३०
मंडणगड ः आंबडवे नालासोपारा एसटीचे मार्गात बदलाबाबत प्रशासनाला निवेदन देताना ग्रामस्थ.
आंबडवे नालासोपारा एसटी मार्गात बदल
विजय घरटकर यांचा पुढाकार ; आंबवणे ब्रुद्रुक व शिगवणला लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २४ ः नालासोपारा आगाराचे माध्यमातून सुरु असलेली आंबडवे नालासोपारा प्रवासी फेरी शिगवण व आंबवणे बुद्रुक गावांपर्यत जाणार आहे. आंबवणे ब्रुद्रुक येथील समाजसेवक विजय घरटकर यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री, आगार व्यवस्थापक नालासोपारा व आगार व्यवस्थापक मंडणगड यांच्याकडे निवेदन देत गाडीच्या प्रवासी मार्गीकेत बदल करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला परिवहन महामंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आंबडवे गावाचे पुढे असलेल्या शिगवण व आंबवणे ब्रुद्रुक या दोन गावांची मुंबई मार्गावरील प्रवासाची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. नालासोपारा मार्गावर नालासोपारा आगाराच्या माध्यमातून बारमाही गाडी सुरु आहे. ही गाडी शिगवण आंबवणे ब्रुद्रुक गावापर्यंत विस्तारीत करण्यात यावी, अशी मागणी विजय घरटकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली होती. त्यांचे निवेदन आगार व्यवस्थापकांनी मुंबई प्रदेशकडे पाठवले होते. त्याला समितीने अनुकूलता दाखविल्यामुळे हा फेरबदल करण्यात आला आहे. नव्या मार्गीकेनुसार नालसोपारा येथून सुटणारी गाडी आंबवणे ब्रुद्रुक गावांपर्यंत जाणार आहे. तेथून नालासोपारा परतीचा प्रवास करणारा आहे. पूर्वी ही गाडी आंबडवे गावांपर्यंतच जात होती. नालासोपारा बसस्थानकातून आंबवणे ब्रुद्रुक येथे जाण्यासाठी सकाळी ७:१५ वाजता सुटणार आहे. तर आंबवणे ब्रुद्रुक येथून नालासोपारा येथे जाण्यासाठी रात्री ९ वाजता मार्गस्थ होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.