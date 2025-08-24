सागवेत वारंवार वीजपुरवठा खंडित
राजापूर, ता. २४ ः तालुक्यातील सर्वाधिक लोकसंख्येची ग्रामपंचायत असलेल्या सागवे गावातील ग्रामस्थांना गेल्या चार महिन्यापासून सातत्याने खंडीत होणारा वीजपुरवठा, कमी-जास्त दाबाने होणारा वीजपुरवठा आदी विजेच्या समस्यांना तोंड द्यावा लागत आहे. येथील ग्राहकसंख्या आणि भौगोलिक रचना पाहता विजेची समस्या तत्काळ दूर करण्यासाठी किमान चार वायरमनची आवश्यकता आहे. मात्र, या ठिकाणी एकाच वायरमनची तोही कंत्राटी वायरमनची नेमणूक करण्यात आली आहे. याकडे लक्ष वेधून आगामी गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने तत्काळ मुख्य वायरमनची नेमणूक करावी, अन्यथा वीजबिले न भरताना तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भाजपच्या सागवे विभागातर्फे देण्यात आला आहे.
पावसाळा सुरू झाल्यापासून तालुकावासियांना सातत्याने खंडीत होण्यासह कमी-जास्त दाबाने होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही समस्या दूर करण्याची सातत्याने मागणी करून अद्यापही झालेली नसल्याने राजापूरवासीय त्रस्त झाले आहे. अवघ्या चार दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपलेला असताना विजेच्या समस्येने राजापूरवासीयांची चिंता वाढवली आहे. यामध्ये सागवे गावातील ग्रामस्थ विजेच्या समस्येने पुरते हैराण झाले आहे. या ठिकाणी तीन ते चार मुख्य वायरमनची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या या ठिकाणी कंत्राटी स्वरूपाचा एकच वायरमन कार्यरत असल्याने त्रास सहन करावा लागत आहे. तत्काळ मुख्य वायरमनची नेमणूक करावी, अन्यथा त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भाजपच्या सागवे विभागातर्फे निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
