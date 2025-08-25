सजावटीच्या साहित्याने फुलली दापोली बाजारपेठ
सजावटीच्या साहित्याने दापोली बाजारपेठ सजली
गणरायाच्या स्वागताच्या तयारीला वेग ; खरेदीसाठी भक्तांची गर्दी
दापोली, ता. २५ ः गणेशोत्सव अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपला असून दापोली बाजारपेठ सजावटीच्या साहित्याने उजळली आहे. गणेशभक्तांनी रंगरंगोटी, स्वच्छतेची तयारी करून आता सजावटीच्या खरेदीकडे मोर्चा वळवला आहे. दुकाने आकर्षक माळा, तोरणे, झुंबर व लटकनांनी भरून गेली असून बाजारपेठेत उत्सवी वातावरण रंगत आले आहे.
घराघरांत बाप्पाच्या स्वागतासाठी रंगरंगोटीबरोबरच नव्या प्रकारच्या सजावटीचे नियोजन करण्यात येत आहे. कृत्रिम फुलांपासून बनवलेल्या माळा, कपड्यांच्या व रंगीत धाग्यांच्या माळा, म्हणी लिहिलेल्या माळा दुकानदारांनी विक्रीसाठी ठेवल्या आहेत. तसेच झिरमाळ्या, लोन फुले, गवतासारखे दिसणारे प्लास्टिकचे लोन व सजावटीसाठी लागणारे झुंबर ग्राहकांना भुरळ घालत आहेत. सोनेरी-चंदेरी रंगातील क्रिस्टल, लाकडी, रेशमी व सुती लटकनांचाही खरेदीदारांमध्ये उत्साह आहे.
याशिवाय प्लास्टिकच्या फुलांच्या कमानी, कुंदन टिकल्या, झुंबर यांची मागणी वाढली आहे. काही दुकानदारांकडून खास ग्राहकांच्या आवडीनुसार मकरासाठी फुलांची कमान तयार करून दिली जात आहे. तसेच काही मंडळांकडून आकर्षक सजावटीसाठी पारितोषिक व रक्कमेच्या स्वरूपात बक्षिसे दिली जातात त्यासाठी घराघरात वेगवेगळे विषय हाताळत जोरदार डेकोरेशनची तयारी सुरू आहे. गणेशभक्तांची ही लगबग पाहता, पुढील दोन-तीन दिवसांत खरेदीचा जोर आणखी वाढणार असून बाजारपेठेत सणासुदीचे वातावरण अधिकच रंगेल हे निश्चित आहे.
हर्णै बंदरातील मासेमारी आज थांबणार
हर्णै बंदरातील मासेमारीही उद्यापासून (ता.२५) थांबणार असून सर्व नौका किनाऱ्यावर दाखल होणार आहेत. अनंत चतुर्दशीपर्यंत मासेमारी बंद राहणार असल्याने नौकांवरील खलाशी वर्ग व मच्छीमार कुटुंबीय उद्यापासून बाजारपेठेत खरेदीसाठी धाव घेतील. दापोली तालुक्याचा आर्थिक कणा मानले जाणारे हर्णै बंदर गणेशोत्सव काळात विश्रांती घेणार असले तरी या काळात मच्छीमार वर्ग घराघरात बाप्पाचे स्वागत मोठ्या उत्साहात करण्यासाठी सज्ज होत आहे.
हर्णैमधील आम्ही बटावळे परिवार दरवर्षी आकर्षक विषय घेऊन सजावट करत असतो. गेल्यावर्षी आम्ही पर्यावरण या विषयावर सजावट केले होते. या सजावटीला आम्हाला प्रथम क्रमांक मिळाला. यावर्षीही एक आकर्षक विषय घेऊन सजावट करत आहोत. यावर्षीही आम्हाला चांगले पारितोषिक मिळेल अशी आशा आहे.
---मनोहर बटावळे, ज्येष्ठ सदस्य, बटावळे परिवार
