माणगाव शाळेचा एकोप्यातून कायापालट

माणगावः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालयात माजी विद्यार्थी कृतज्ञता मेळावा उत्साहात झाला.
माजी विद्यार्थ्यांचा पुढाकारः कृतज्ञता मेळाव्यात गतस्मृतींना उजाळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २५ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय माणगावचा माजी विद्यार्थी कृतज्ञता मेळावा उत्साहात झाला.
समाजाला शाळेचा अभिमान असावा आणि शाळेला समाजाचा आधार असावा. हा आधार जर माजी विद्यार्थ्यांचा असेल तर शाळेचा सर्वतोपरी विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही, याचे प्रत्यंतर तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय माणगाव ही शाळा पाहून निश्चितपणाने होतो. गेल्या वर्षभरात माजी विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली या शाळेचा कायापालट केला. वर्षभरात लोकवर्गणीतून अकरा लाख एवढा निधी तर शासनाकडून ४२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून या शाळेच्या सर्व भौतिक गरजा पूर्णत्वास नेल्या. माजी विद्यार्थ्यांच्या या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या संकल्पनेतून शनिवारी (ता. २३) विद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांचा कृतज्ञता मेळावा आयोजित केला. या मेळाव्यास ८० माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संदेश किंजवडेकर, सुलभा देसाई, दिनकर तळवणेकर, दीपक नानचे, नागेश कदम, वेदांत कदम, विठ्ठल कदम, वसंत कदम, गौतमी कांबळी, स्नेहा चव्हाण, योगेश गुंजाळ उपस्थित होते.
वालावलकर यांनी माजी विद्यार्थ्यांचे शाळेप्रती केलेल्या कामाबद्दल कौतुक केले. किंजवडेकर यांनी माणगाव ही कलावंतांची भूमी असून या शाळेत शिक्षणाबरोबर कलावंत विद्यार्थी घडावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. अनेक माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शालेय जीवनातील गंमतीजमती सांगितल्या. माजी विद्यार्थी तथा शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष दीपक नानचे यांनी शाळेविषयी स्वरचित गीत गायन केले. या गीताला मान्यवर आणि सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी भरभरून दाद दिली. शाळेचे सुवर्ण महोत्सवी कमिटी अध्यक्ष यांनी शाळेची वाटचाल करताना कथन करताना शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव केला. विठ्ठल कदम यांनी आपण या शाळेत कसे घडलो, याची अनेक उदाहरणे कथन केली. वसंत कदम, ऋचा पिळणकर, गौतमी कांबळे यांनी आपले अनुभव कथन केले. प्रास्ताविक मुख्याध्यापिका संजना पेडणेकर यांनी केले. सूत्रसंचालन उपशिक्षक बाबाजी भोई यांनी केले.
