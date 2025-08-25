शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेशाची संधी
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ : समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह, मालवण, कणकवली व वेंगुर्ले अशा तीन ठिकाणी तसेच मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मालवण, कणकवली, सावंतवाडी, वेंगुर्ले व देवगड असे ५ ठिकाणी आहेत. या आठ शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता मोफत प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने पोर्टलवर अर्ज भरावे. अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरावरील शासकीय वसतिगृहाचे गृहपाल किंवा सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय येथे संपर्क साधावा.
पोस्ट ऑफिस पार्सल
बुकिंग सेवेमध्ये वाढ
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ ः सिंधुदुर्गनगरी, कुडाळ व कणकवली पोस्ट ऑफिसमधील रजिस्टर, स्पीड, पार्सल बुकिंग सेवांची वेळ एक तासाने वाढविली आहे. सिंधुदुर्गनगरी, कुडाळ कणकवली या भागातील सर्व नागरिकांनी तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थांनी यांची नोंद घेऊन वाढीव वेळेत जास्तीतजास्त रजिस्टर, स्पीड व पार्सल्स बुक करावीत, असे आवाहन सिंधुदुर्ग विभागाचे डाक अधीक्षक नंदकुमार कुरळपकर यांनी केले आहे. भारतीय डाक विभागाद्वारे रजिस्टर, स्पीड, पार्सल तसेच आंतरराष्ट्रीय पार्सल बुकिंग सेवा दिल्या जातात. ग्राहकांची वाढती गरज व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्था आदी सर्वच स्तरावरील रजिस्टर, स्पीड, पार्सल बुकिंगमधील वाढती गरज लक्षात घेऊन सिंधुदुर्गगनगरी, कुडाळ व कणकवली या तीन मुख्य डाकघरांमध्ये आता या सेवांचा वेळ एक तासाने वाढविला आहे. त्यामुळे जनतेला सकाळी ९ ते ४ या वेळेत सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.
