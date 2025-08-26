गणेशोत्सव खरेदीसाठी आरोंदा बाजारात गर्दी
swt2616.jpg
87234
आरोंदा ः गणेशोत्सव खरेदीसाठी बाजारपेठेत ग्राहकांची वर्दळ होती.
गणेशोत्सव खरेदीसाठी
आरोंदा बाजारात गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २६ः गणेशोत्सवसाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीसाठी येथील बाजापेठेत ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे बाजारपेठेवर परिणाम दिसून येत आहे. चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात कोकणात दाखल झाले असून साहित्य खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तू, माटवीचे साहित्य,भाजी पाला,धान्य दुकान, फुलांचा बाजार, कपड्यांची दुकाने तसेच इतर दुकाने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सजली आहेत. स्थानिकांबरोबर नजिकच्या गोव्यातील ग्राहकांची खरेदीसाठी गर्दी होताना दिसते; मात्र पावसाच्या लहरीपणामुळे येथील व्यापारीवर्गासह ग्राहकांत चिंतेचे सावट दिसून येत आहे.
....................
swt2617.jpg
87235
कासार्डेः मुलांना एसबीएच स्टाफ असोसिएशन वेल्फेअर ट्रस्टतर्फे पुस्तके वाटप करण्यात आली.
कासार्डे जांभूळवाडी
शाळेत पुस्तके वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २६ : एसबीएच स्टाफ असोसिएशन वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने कासार्डे जांभूळवाडी जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना गोष्टींच्या पुस्तकांचे वाटप तसेच शाळेला शिक्षक-पालक सभेसाठी खुर्च्या भेट देण्यात आल्या. माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई प्रमुख पाहूणे होते. यावेळी देसाई यांनी ट्रस्टच्या कामांचे कौतुक करत शिक्षक, पालक व विध्यार्थ्यांच्या वतीने ट्रस्टचे आभार मानले. सूत्रसंचालन मुख्याध्यापिका संध्या हजारे यांनी केले. यावेळी एसबीएच स्टाफ असोसिएशन वेल्फेअर ट्रस्टचे विश्वस्त बी. एस. सावंत यांनी मार्गदर्शन करताना शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अवांतर वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. कार्यक्रमास श्री. शेट्ये, माजी ग्रामपंचायत सदस्य अतुल सावंत व ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सचिन वंजारे यांनी परिश्रम घेतले.
......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.