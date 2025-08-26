साक्षरतेसाठी गणेशोत्सव मंडळांनी पुढाकार घ्यावा

साक्षरतेसाठी गणेशमंडळांनी पुढाकार घ्यावा
राजेश क्षीरसागर ः समाजाच्या उर्जेचे केंद्रबिंदू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ ः लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची संकल्पना मांडली, ती सामाजिक एकजूट आणि जनजागृती यासाठीच. राज्यात २ लाखांहून अधिक तर रत्नागिरी जिल्ह्यात १०२ गणेशोत्सव मंडळे कार्यरत आहेत. ही मंडळे म्हणजे समाजाच्या ऊर्जेचे केंद्रबिंदू आहे. या मंडळांनी साक्षरतेचा दीप प्रज्वलित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उल्लास साक्षरता अभियानाचे विभागीय समन्वयक राजेश क्षीरसागर यांनी केले आहे.
ते म्हणाले, २०११च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात आजही १ कोटी ६३ लाख नागरिक असाक्षर आहेत. ही केवळ वैयक्तीक मर्यादा नाही तर संपूर्ण समाजाच्या विकासात अडथळा ठरणारी सामाजिक बेडी आहे. असाक्षरतेमुळे रोजगाराची संधी कमी होते. आरोग्यविषयक माहितीपासून दुरावणं, आर्थिक व्यवहारांतील अडथळे आणि लोकशाहीतील सहभाग कमी होतो. भारत सरकारने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम २०२२-२७ दरम्यान सुरू केला आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्रात २०२३-२४ पासून कार्य सुरू असून, सुमारे १० लाख लोक साक्षर झालेत. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील १० हजार साक्षरांचा समावेश आहे. अजूनही बरेच काही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा, गट व शाळापातळीवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. साक्षरता मोहिमेत गणेशोत्सव मंडळांनी सहभागी व्हावे, यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मंडळांनी साक्षरता कोपरा सुरू करून मंडपात माहिती, पुस्तके व मार्गदर्शन करावे. भित्तीपत्रके व प्रदर्शन, साक्षरतेवरील नाटिका, गीत, नृत्य आयोजित करावीत. शैक्षणिक साहित्य किंवा निधी संकलन करावे, अशा सूचना क्षीरसागर यांनी केल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.