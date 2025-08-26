''विधी स्वयंसेवक''पदी रुपाली पाटील नियुक्त
वेंगुर्लेः वेंगुर्ले येथील साहस प्रतिष्ठानच्या संस्थापिका व ’साहस’च्या माध्यमातून दिव्यांगांची अविरत सेवा करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्या रुपाली दीपक पाटील यांची नुकतीच ’विधी स्वयंसेवक’ म्हणून निवड झाली आहे. या संदर्भातील पत्र पाटील यांना विधी सेवा प्राधिकरणामाफत पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ले येथे विधी सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तेथील दुर्बल घटकांना विधी सहाय्य मिळविण्यासाठी व मदत करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात येणार्या सेवांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विधी स्वयंसेवक म्हणून काम करण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या कालावधीकरिता रुपाली पाटील यांची निवड करण्यात आलेली आहे. तसे निवडीचे पत्र जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्गचे अध्यक्षांनी त्यांना पाठविले आहे. रुपाली पाटील यांच्या निवडीबद्दल त्यांचे विविध स्तरावरून अभिनंदन होत आहे.
ओटवणेः मळगाव येथील तुषार सुरेश वालावलकर व त्यांचे कुटुंबीय सुरेखा सुरेश वालावलकर, सुजाता सुरेश वालावलकर यांच्यावतीने मळगाव शारदा विद्यालय रस्ता शाळेला कलर प्रिंटर भेट देण्यात आला. तन्वी तुषार वालावलकर यांच्या हस्ते प्रिंटर शाळेस प्रदान करण्यात आला यावेळी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सिद्धेश तेंडोलकर, शाळेच्या मुख्याध्यापिका अनुराधा सुर्वे, अस्मिता गोवेकर, वर्षा गवस, सीमा सावंत, गौरी रेडकर, व्यवस्थापन समिती सदस्या स्वरा वारंग, एकनाथ गावडे, शिक्षणप्रेमी विजय ठाकुर, माजी विद्यार्थी प्रवीण नाईक आदी उपस्थित होते. यावेळी तन्वी वालावलकर यांनी मुलांनी शाळेत मिळणाच्या या सोई-सुविधांचा उपयोग करून जास्तीत जास्त यश संपादन करावे.. तसेच यश संपादन करताना शाळेचे नाव व पर्यायाने गावाचे नाव मोठे करावे, असे आवाहन केले. या मदतीबद्दल मुख्याध्यापिका अनुराधा सुर्वे व शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सिद्धेश तेंडोलकर यांनी वालावलकर कुटुंबाचे आभार मानले.
मालवणः मालवण पंचायत समिती स्तरावरील तालुकास्तरीय तिमाही पेन्शन अदालत सभा ४ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता पंचायत समिती, मालवण येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, मालवण यांनी केले आहे.
