शाहीर मोहन पाडावे साहित्यरत्न जीवन गौरव पुरस्कार
rat२७p६.jpg-
२५N८७४१९
सांगली : मान्यवरांकडून पुरस्कार स्वीकारताना शाहीर मोहन पाडावे.
शाहीर मोहन पाडावे यांना पुरस्कार
सांगलीत वितरण; लोककलेचा योगदानाचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २७ ः तालुक्यातील तुळशी गावचे शाहीर मोहन पाडावे यांना ए. डी. फाउंडेशन, सांगली महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त साहित्यरत्न जीवनगौरव पुरस्कार २०२५ प्रदान करण्यात आला आहे. पाडावे हे १९९७ पासून लोककलेच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्य करत आहेत. तब्बल २८ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यातील असंख्य व्यासपीठांवरून प्रभावी लोककला सादर केली. सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक विषयांवर त्यांनी लोकगीत, भारूड, कथा व कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लोकजागृती घडवली आहे. त्यांच्या गीतांमधून स्त्रीभ्रूणहत्या निर्मूलन, पौराणिक कथा, थोर महापुरुषांचे जीवनकार्य तसेच समाजहिताचे अनेक मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले. लोककलेच्या जतन संवर्धनासाठी त्यांनी केलेला प्रामाणिक आणि अखंड प्रयत्न आजही सुरू आहे. या आधी कलगीतुरा कला मंडळ (रजि.) रायगड-रत्नागिरी तसेच संभूराजू तुरेवाले सांस्कृतिक कला मंडळ (रजि.) रायगड-रत्नागिरी या मान्यवर संस्थांकडून त्यांना पुरस्कार व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.