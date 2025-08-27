कोकण
-सत्यम फाउंडेशनतर्फे शीर शाळेला शैक्षणिक साहित्य
‘सत्यम’तर्फे शीर शाळेस
शैक्षणिक साहित्य भेट
गुहागर, ता. २७ : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात गरजू विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सत्यम फाउंडेशन (सांगली) संस्थेतर्फे तसेच एसीआय वर्ल्डवाइल्ड या संस्थेच्या मदतीने केंद्रशाळा शीर येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या वेळी कोकण विभागामध्ये सत्यम फाउंडेशनला सहकार्य करणारे प्रा. गोविंद सानप, प्रा. नीळकंठ भालेराव, प्रा. संतोष जाधव, प्रा. अनिल हिरगोंड, केंद्रशाळा शीरचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनायक गुरव व शिक्षक सुहास गायकवाड, प्रमोदिनी गायकवाड, मृणाली रेडेकर, अजय खेराडे आदी उपस्थित होते.