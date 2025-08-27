लांजात गणेशोत्सवाला उत्साहात सुरवात
-rat२७p११.jpg-
२५N८७४१३
लांजा ः पावसामुळे गणेशभक्तांनी मूर्तीवर प्लास्टिक कागद टाकून निवासस्थानी आणली.
-rat२७p१२.jpg-
२५N८७४१४
लांजा पोलिस ठाण्यामध्ये गणपतीचे स्वागत करताना महिला पोलिस कर्मचारी.
----
गणरायांच्या आगमाने लांज्यात उत्साह
पावसाचीही हजेरी ; १६ हजार १३१ मूर्तींची प्रतिष्ठापना
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २७ ः ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या गजरात आज लांजा तालुक्यात सात सार्वजनिक आणि १६ हजार १३१ घरगुती गणपतींचे आगमन झाले. रिमझिम पावसाला सकाळपासून सुरुवात झाली होती; मात्र गणेशभक्तांनी ढोलताशांच्या गजरात मोठ्या भक्तीभावाने आणि उत्साही वातावरणात गणपती आपापल्या निवासस्थानी नेले. गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
तालुक्यातील नवयुग उत्कर्ष मंडळ भांबेड, कोर्लेराजा, साई गणेश मंडळ बेनी, वक्रतुंड सार्वजनिक गणेश मंडळ, खानवली कोल्हेवाडी, नवनिर्माण तरुण मित्रमंडळ, व्हेळ, उत्कर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कुवे आणि लांजा पोलिस या सात सार्वजनिक आणि घरगुती १६ हजार १३१ गणपतींची आज प्रतिष्ठापना करण्यात आली. भक्तगणामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. तालुक्यात मंगलमय वातावरण तयार झाले आहे. लांजा, भांबेड, साटवली, शिपोशी बाजारपेठ ही मखरे, पूजेचे साहित्य आदींसह अन्य साहित्याने सजल्या आहेत. खरेदीसाठी मोठी गर्दी दिसून येत आहे. गणरायाचे घरी आगमन होताच जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. मुंबई-गोवा महामार्गावर वेरळ येथे पोलिस मदतकेंद्र उभारण्यात आले असून, या ठिकाणी वैद्यकीय पथक आणि पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.