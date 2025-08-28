सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ''लालपरी''ला पसंती
- rat२८p५.jpg-
२५N८७६६३
रत्नागिरी बसस्थानक
सवलतीच्या लाभासाठी ‘लालपरी’ला पसंती
रत्नागिरी विभाग ; सात महिन्यांत दीड कोटींहून अधिक प्रवासीस, महिलांची संख्या जास्त
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ः राज्य परिवहन महामंडळातर्फे लाडक्या लालपरीतून प्रवास करणाऱ्या महिला तरुणी, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीचा लाभ ज्येष्ठ नागरिक, महिलांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दीड कोटीहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक, महिला व तरुणींनी मागील ७ महिन्यात प्रवासाचा लाभ घेतला. त्यामुळे रत्नागिरी विभागाच्या उत्पन्नात भर पडली आहे.
देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी एसटी बसचा प्रवास मोफत तर ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसाठी तिकिटात ५० टक्के सवलत देण्यात आली होती. या सवलतीचा लाभ जिल्ह्यातील महिला, तरुणी व ज्येष्ठ नागरिकांनी घेतला. त्यामुळे एसटीलाही मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत आहे. मागील तीन वर्षात लालपरी ही महिला, ज्येष्ठ नागरिकांची आधार बनली आहे. एसटीतून प्रवासासाठी महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत दिल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील महिला, तरुणी या एसटीबसमधूनच प्रवास करत आहेत. वाट पाहेन; पण लालपरीतूनच प्रवास करणार, यामुळे महिलांचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सात महिन्यांत ७० ते ८० लाख महिलांनी प्रवास केला आहे. ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना बसमधून मोफत प्रवासासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहनपरवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र, केंद्र व राज्यशासनामार्फत निर्गमित केलेले एक ओळखपत्र वाहकाला दाखवल्यास शून्यमुल्य वर्गाचे तिकीट देऊन मोफत प्रवास करता येतो. ६५ वर्षापेक्षा वय, महिला, तरुणी टक्के सवलत, १२वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना अहिल्याबाई होळकर योजना-मोफत पास दिला जातो. १५१ किमीपेक्षा जास्त प्रवास पुरुषांना १५ टक्के सवलत देण्यात देते.
चौकट
एसटीकडील कल वाढतोय
ज्येष्ठ नागरिकांसह महिला, तरुणी सवलतीचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे एसटी बसला मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढू लागली आहे. गणेशोत्सवात व आषाढीवारीतही ज्येष्ठ नागरिक, महिला, तरुणींनी सवलतीचा लाभ घेतला असल्याची माहिती रत्नागिरीचे विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.