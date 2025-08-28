-शृंगारतळी बाजारपेठेतील वाहतुक कोंडीवर उतारा
गर्दीतही शृंगारतळीत वाहतूक सुरळीत
पोलिस प्रशासनाचे नियोजन; ठिकठिकाणी पार्किंग झोन
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २८ ः गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी गुहागर तालुक्यातील ग्रामस्थ शृंगारतळी बाजारपेठेला प्राधान्य देतात. त्यामुळे तिथे प्रचंड गर्दी होते आणि पर्यायाने वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागते. यंदा पोलिस प्रशासनाने उत्तम नियोजन केल्यामुळे वाहतूककोंडी टाळणे शक्य झाले. त्यासाठी काही ठिकाणी नो पार्किंग झोन उभारले. प्रसंगी नागरिकांबरोबर संवादही साधला. त्यामुळे उत्सवाच्या सुरुवातीलाच कोंडीवर उपाय करण्यात प्रशासनाला यश आले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शृंगारतळी बाजारपेठेत वाहतूक नियमनासाठी पोलिस व होमगार्ड ठिकठिकाणी तैनात करण्यात आले आहेत. शृंगारतळी बाजारपेठेत एसटी स्टॉपजवळ दोन्ही बाजूने एसटी उभी राहत असल्यामुळे तिथे प्रवाशांची गर्दी होते. हा परिसर नो पार्किंग झोन करण्यात आला. तिथे कुणी वाहने उभी करणार नाही, याची पोलिसांनी विशेष काळजी घेतली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी गणेशभक्तांना घेऊन येणाऱ्या एसटी बसेस या मार्गेच जात-येत होत्या. त्या वेळी कुठल्याही प्रकारची वाहतूककोंडी बाजारपेठेमध्ये झालेली नाही. बाजारपेठेमध्ये हजारो ग्राहक वाहने घेऊन खरेदीसाठी येत आहेत. जागेची अडचण असतानाही वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांशी संवाद साधत वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी नियोजन केले आहे तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांना मान देऊन नागरिकही सहकार्य करत असल्यामुळे शृंगारतळी बाजारपेठेत वाहतूक सुरळीत आहे. वाहतूककोंडी होत नसल्याने खरेदीसाठी येणारे ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. गुहागरचे पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक संदीप भोपळे, पोलिस कर्मचारी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत.