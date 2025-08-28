-राजापुरात गणेशाच्या आरत्यांवेळी पावसाच्या सरी
गणेशाच्या आरत्यांवेळी पावसाच्या सरी
भाविकांमध्ये नाराजी ; राजापुरात पाऊस विश्रांती घेईना
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २८ ः गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडत असून, पावसाची सुरू असलेली ही रिपरिप गणेशोत्सवामध्ये कायम आहे. दिवसभरांमध्ये सरींवर असलेला पाऊस सायंकाळी बाप्पांच्या आरतीच्यावेळी नेमका बरसत असल्याने ओल्याचिंब अंगानेच गणेशभक्तांना श्री गणेशाच्या दर्शनासह आरत्या कराव्या लागत आहेत.
सुरुवातीला दमदारपणे लागणाऱ्या पावसाच्या श्रावणसरीही जोरात कोसळण्याचे संकेत मिळत होते; मात्र श्रावणातील आल्हाददायक वातावरणामध्ये पावसाने विश्रांती घेतली होती. गणेशोत्सवामध्येही पाऊस न येण्याची शक्यता गणेशभक्तांकडून वर्तवली जात होती; मात्र श्रावण संपताच पावसाने पुन्हा दमदार हजेरी लावली आहे. सायंकाळी आरत्यांच्यावेळी नेमका पडत असल्याने गणेशभक्तांमध्ये नाराजीचे सूर दिसत आहेत.
घरगुती गणपतीच्या सकाळी आणि दुपारच्या आरत्या घरातील माणसे करतात; मात्र, या घरगुती गणपतींच्या सर्वांच्या सोयीनुसार सायंकाळी उशिरा गावागावांमध्ये, वाड्यावाड्यांमध्ये गणपतीच्या सामूहिक आरत्या करण्याची प्रथा ग्रामीण भागामध्ये आजही आहे. या आरत्या केल्या जातात त्याचवेळी पावसाचा जोर असतो. त्यामुळे गणेशभक्तांना पावसाच्या पाण्याने ओल्याचिंब झालेल्या अंगानेच मनोभावे आरत्या कराव्या लागत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.