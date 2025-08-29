दीड दिवसांच्या गणरायांना आरोंद्यात भावपूर्ण निरोप
आरोंदाः येथे दीड दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले.
दीड दिवसांच्या गणरायांना
आरोंद्यात भावपूर्ण निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २९ : पंचक्रोशीत गणेशोत्सव नेहमीप्रमाणे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. गणेश चतुर्थीच्या दोन दिवस आधी पावसाने धावपळ उडवली असली, तरीही चतुर्थीच्या दिवशी आरोंदावासीयांनी आपल्या घरोघरी गणरायाची प्रतिष्ठापना व पूजन मोठ्या भक्तिभावाने केले.
वर्षभर ज्या आतुरतेने गणरायाच्या आगमनाची वाट पाहिली जाते, त्या प्रतीक्षेला अखेर २७ ला उत्सवाने पूर्णविराम मिळाला. पावसाच्या लहरींनी थोडा अडथळा निर्माण केला असला, तरी भक्तांच्या उत्साहात कोणतीही कमी पडली नाही.
गावातील दीड दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे काल (ता.२८) सायंकाळी भावपूर्ण विसर्जन करण्यात आले. यावेळी सर्व गणेशमूर्ती एकत्र आणून भजन, आरती पार पाडण्यात आली. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ या जयघोषात व फटाक्यांच्या रोषणाईत आरोंदावासीयांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. गणरायाच्या आगमनामुळे गावात भक्तिमय आणि आनंदाचे वातावरण पसरले होते. मात्र, निरोपाच्या क्षणी ग्रामस्थांना भावनिक होत, जड अंतःकरणाने गणरायाला निरोप द्यावा लागला.
