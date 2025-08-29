खराब रस्त्यांमुळे मळेवाडमध्ये अपघात
मळेवाड ः येथे खराब रस्त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे.
खराब रस्त्यांमुळे
मळेवाडमध्ये अपघात
आरोंदा, ता. २९ : मळेवाड जंक्शन तसेच पुलानजिक केलेले डांबरीकरण आणि खडीकरण झालेले रस्ते उखडल्यामुळे या भागात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रस्त्यावर खड्डे पडून खडी सैल होऊन ती रस्त्यावर पसरत असल्याने वाहन घसरून पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. नवीन रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून, वाहनचालक त्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात मोठे अपघात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनचालक आणि ग्रामस्थांनी तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः मळेवाड जंक्शन उतारावर आणि मळेवाड पुलाजवळील रस्त्यावर खड्डे व खडीमुळे गाडी घसरून अपघात होत आहेत. त्यामुळे संबंधित बांधकाम विभाग व ठेकेदारांनी त्वरीत उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
