बंद वेतनवाढ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

कणकवली ः राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संघटनेने पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेऊन विविध समस्यांबाबत निवेदन दिले.
शिक्षक संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; पालकमंत्री नितेश राणे यांना निवेदन
तळेरे, ता. २९ः राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना २०१४ पासून बंद करण्यात आलेल्या दोन वेतनवाढ पूर्ववत चालू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना राज्य संघटनेच्या व जिल्हा शाखेच्या वतीने देण्यासाठीचे निवेदन पालकमंत्री नितेश राणे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष दशरथ शिंगारे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, ‘राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून अशा निवेदनांची मोहीम सुरू असून, सुरुवात हिंगोली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून झाली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही संबंधित पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले जाणार आहे. २०१३ पर्यंत राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढ देण्यात येत होत्या. मात्र, २०१३ नंतर त्याऐवजी एक लाख रुपयांची रोख रक्कम देण्यात येऊ लागली. शिक्षकांची मागणी आहे की, २०१३ पूर्वीप्रमाणे दोन वेतनवाढ पुन्हा सुरू कराव्यात, तसेच २०१४ पासून देण्यात आलेली एक लाख (राष्ट्रीय पुरस्कार) आणि पन्नास हजार (राज्य पुरस्कार) रुपयांची रक्कम वसूल करून शासनाने घेतलेला वेतनवाढ बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.’ यावेळी पालकमंत्री राणे यांनी हे निवेदन ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात येईल व चर्चा करण्यात येईल. हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याने थोडा वेळ लागू शकतो. पण, शासन यावर सकारात्मक विचार करेल, असा आशावाद व्यक्त केला. यावेळी जिल्हा शाखेचे कार्याध्यक्ष संदीप शिंदे, कोकण विभाग प्रसिद्धीप्रमुख स्नेहलता राणे, राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षक मंदार चोरगे, केंद्रप्रमुख विजय केळकर, जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षक सुहास रावराणे, जगदीश गोगटे, संदीप परब, बाळकृष्ण कोंयंडे, प्रदीप मराठे आदी उपस्थित होते.
