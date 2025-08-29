पादचाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणी मोटार चालकावर गुन्हा दाखल
पादचाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणी
मोटार चालकावर गुन्हा दाखल
कणकवली, ता. २९ ः महामार्गावर वागदे येथे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या मोटारच्या धडकेत विश्वनाथ लवू गावडे (वय ४७,रा.वागदे गावठाणवाडी) या तरूणाचा मृत्यू झाला होता. काल (ता.२८) सायंकाळी साडे सहाच्या दरम्यान ही घटना घडली होती. या प्रकरणी चालक महेश पंढरीनाथ राणे (सालईवाडा, सावंतवाडी) याच्यावर आज गुन्हा नोंद करण्यात आला.
वागदे गावठाणवाडीतील गणेशमूर्तींचे गडनदीपात्रात विसर्जन करून विश्वनाथ हा घरी परतत होता. महामार्ग ओलांडताना गोवा ते मुंबई जाणाऱ्या लेनवर गावडे याला सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास मोटारीची (एमएच ०७ क्यू २१९१) धडक बसली. यात तो सुमारे वीस फुट पुढे फेकला गेला. त्याच्या डोक्याला, कंबरेला मोठा मार बसल्याने तो जागीच ठार झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून मोटार चालकाला पोलीस ठाण्यात आणले होते. तर विश्वनाथ गावडे याचा मृतदेह उपजिल्हा रूग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला होता.
