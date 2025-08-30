जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धा उत्साहात
रत्नागिरी : जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेप्रसंगी ज्येष्ठ सागरी जलतरणपटू गोपाळ बेंगलोरकर यांना सन्मानित करताना आमदार किरण सामंत, उद्योजक दीपक साळवी. सोबत दिनकर सावंत, सुदेश मयेकर.
जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : रत्नागिरी जिल्हा जलतरण संघटना आणि रोहनराज सावंत अॅक्वा क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने लिटल चॅम्प- २ जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धा उत्साहात झाल्या. स्पर्धेचे उद्घाटन एम. एम. ग्लोबल स्कूल स्वीमिंग पूल येथे आमदार किरण सामंत यांच्या हस्ते आणि मंगलमूर्ती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष ऊर्मिला घोसाळकर यांच्या उपस्थितीत झाले.
नवोदित जलतरणपटूंना प्रोत्साहन देण्याच्या आणि नव्याने जलतरण सुरू करणाऱ्या उत्साही खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने ५, ६, ८ व १० वर्षाखालील मुला-मुलींची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. स्पर्धा प्रवेश निःशुल्क असल्याने जिल्ह्यातील ११० लहान-मोठ्या खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला. सर्व गटातील मुलांना फ्लोट बांधून व फ्लोटशिवाय अशा दोन विविध गटांत स्पर्धा झाल्या. पहिल्या तीन स्पर्धकांना मेडल, रोख रक्कम व प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात आले. इतर सहभागी सर्व खेळाडूंना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले. या वेळी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र टीम कोच प्रथमेश बेडगे, साडेचार वर्षाचा सर्वांत लहान जलतरणपटू परम दिनकर सावंत व ज्येष्ठ सागरी जलतरणपटू म्हणून गोपाळ बेंगलोरकर यांना विशेष सन्मानित करण्यात आले. या वेळी मराठा मंदिर सचिव ममता नलावडे, स्कूलचे ट्रस्टी संतोष नलावडे, मुख्याध्यापिका अद्विका कामेरकर, असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज साळवी, रोहनराव सावंत, अॅक्वा क्लबचे अध्यक्ष नित्यानंद भुते, उपाध्यक्ष विजय खेडेकर व दिनकर सावंत, गोपाळ बेंगलोरकर, सुदेश मयेकर उपस्थित होते.
