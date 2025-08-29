कर्मचारी वेतनात दीड ते सात हजाराची वाढ
रत्नागिरी : जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि को-ऑप. बँक्स एम्प्लाईज युनियनसोबत वेतन करार करताना डॉ. तानाजीराव चोरगे व आनंदराव अडसूळ आणि संचालक.
‘आरडीसीसी’ बँकेचा वेतन करार
बँक एम्प्लाईज युनियनचा पुढाकार ; दीड ते सात हजारांची वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लाईज युनियन यांच्यात शुक्रवारी (ता. २९) पुढील चार वर्षासाठी वेतन करार झाला. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधांसह वेतनात १५०० ते सात हजार रुपयांपर्यंत वाढ मिळणार असल्याची माहिती युनियनचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ यांनी दिली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन कराराची मुदत डिसेंबर २०२४ मध्ये संपली होती. त्यानंतर वेतन करार झाला नव्हता. हा करार पुढील चार वर्षासाठी असणार आहे. या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुनील साळवी व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अडसूळ म्हणाले, बँकेला यावर्षी ९४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला असून, नफ्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बँकेच्या वाटचालीत कर्मचारी नेहमीच चांगली भूमिका बजावत आले आहेत; मात्र नफा किती वाढला तरी बँक चालवताना, बँकेला काय परवडेल याचा विचारही वेतन करार करताना करण्यात आला आहे. मागील कराराप्रमाणेच हा करार करण्यात आला आहे. बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे व सहकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली भूमिका घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांना चार टक्के व्याजाने ७५ लाखापर्यंत घरकर्ज, ४.५ टक्के व्याजाने वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, मेडीक्लेम, ग्रॅच्युईटीसारख्या सुविधांचा लाभ करारामुळे मिळणार आहे.
