पान एक-करूळ घाटात दरड कोसळली
करुळ घाटात दरड कोसळली
वाहतूक अर्धा तास ठप्प ः जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३० ः जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे करुळ घाटात आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. दगडमातीचा मोठा भराव रस्त्यावर आला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. महामार्ग प्राधिकरणने जेसीबीच्या मदतीने दरड हटवून अर्ध्या तासानंतर वाहतूक सुरळीत केली. जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. समुद्रातही वादळी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यात गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसाचा जोर कायम आहे. आज सकाळपासूनच मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. वैभववाडी, कणकवली तालुक्यांत पावसाचा जोर सर्वाधिक होता. घाट परिसराला पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे करुळ घाटात दरड कोसळली. दगडमातीचा मोठा ढिगारा रस्त्यावर आल्याने तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. घाटरस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. शेकडो वाहने घाटरस्त्यात अडकली होती. दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच महामार्ग प्राधिकरणची यंत्रणा घाटात पोहोचली. त्यांनी जेसीबीच्या साहाय्याने दरड हटविण्यास सुरुवात केली. दरड हटविण्याचे काम अर्ध्या तासात पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
समुद्रात तीन नंबरचा बावटा
जिल्ह्यात एकीकडे मुसळधार पाऊस सुरू असताना दुसरीकडे समुद्रातही वादळी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रतिताशी ४५ ते ६० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे बंदर विभागाने तीन नंबरचा बावटा लावून मच्छीमारांनी मासेमारीकरिता समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
