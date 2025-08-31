मालवणात विद्यार्थ्यांकडून घरोघरी अथर्वशीर्ष पठण
swt3027.jpg
88301
मालवण ः विद्यार्थ्यांनी गणरायांसमोर अथर्वशीर्ष पठण केले.
मालवणात विद्यार्थ्यांकडून
घरोघरी अथर्वशीर्ष पठण
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३१ : गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर येथील भंडारी एज्युकेशन सोसायटीच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी एक अनोखा उपक्रम राबवत गणेशसेवा केली. या विद्यार्थ्यांनी शहरातील विविध भागांमध्ये, तसेच जवळपासच्या गावांमध्ये घरोघरी जाऊन श्री गणेशासमोर अथर्वशीर्ष पठण केले. त्यांच्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या उपक्रमात २४ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यांनी शहरातील मेढा, राजकोट, धुरीवाडा, रेवतळे, देऊळवाडा, वायरी या भागांसह तारकर्ली आणि देवबाग येथेही अथर्वशीर्ष पठण केले. सुमधुर आवाजात आणि लयबद्ध चालीमध्ये पठण करणाऱ्या या चिमुकल्यांचे अनेकांनी कौतुक केले. यावेळी मुख्याध्यापक भूपेश गोसावी, राधा दिघे, विजय बोवलेकर आदी उपस्थित होते.
...................
swt3028.jpg
N88302
रोशन आचरेकर
मोटार वाहन निरीक्षकपदी
आचरेकर यांना पदोन्नती
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ३१ : शहरातील दांडी येथील रहिवासी तथा सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले रोशन आचरेकर यांना मोटार वाहन निरीक्षकपदी पदोन्नती मिळाली आहे. त्यांची नियुक्ती अकोला प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे झाली आहे. आचरेकर यांचे प्राथमिक शिक्षण दांडी येथील प्राथमिक शाळेत मराठी माध्यमातून झाले. पुढील शिक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय, सांगेली सिंधुदुर्ग येथे झाले. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण संगमेश्वर रत्नागिरी येथे झाल्यानंतर त्यांची स्पर्धा परीक्षेतून आरटीओ खात्यात सहायक मोटर वाहन निरीक्षकपदी २०१७ मध्ये बोरिवली (मुंबई) येथे नियुक्ती झाली. आता त्यांची अकोला येथे पदोन्नती झाली आहे. एक अभ्यासू, कष्टाळू व सर्वसामान्य परिस्थितीतून पुढे आलेले अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे.