ज्यूदो स्पर्धेत कासार्डे विद्यालयाचा दबदबा
swt३११७.jpg
N88393
सिंधुदुर्गनगरीः येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात ज्यूदो स्पर्धेतील एक क्षण.
ज्यूदो स्पर्धेत कासार्डे विद्यालयाचा दबदबा
सिंधुदुर्गनगरीत आयोजन ः आंबोली, फोंडाघाटच्या खेळाडूंचीही उल्लेखनीय कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ३१ ः सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय शालेय ज्यूदो स्पर्धेत कासार्डे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाने सर्वाधिक पारितोषिके पटकावून पुन्हा एकदा आपला दबदबा सिद्ध केला. आंबोली पब्लिक स्कूल व न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाटच्या खेळाडूंनीही दमदार कामगिरी करून लक्ष वेधले.
स्पर्धेचे उद्घाटन गतवर्षी राज्यस्तरीय विजेतेपद पटकावलेल्या मानवी म्हारव हिच्या हस्ते झाले. पंच म्हणून अभिजीत शेट्ये, चंद्रकांत शिंदे, सोनू जाधव, दिनेश जाधव, राहुल शेट्ये, अजिंक्य पोफळे व निलेश फोंडेकर यांनी काम पाहिले. क्रीडा मार्गदर्शक माधुरी घराळ व जिल्हा सचिव दत्तात्रय मारकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पडली.
स्पर्धेचा सविस्तर अनुक्रमे निकाल असा ः १४ वर्षाखालील मुली गटात -२३ किलोमध्ये यशश्री दिवेकरनाथ (ज्ञानप्रबोधिनी करूळ) प्रथम, भक्ती मेजारी (ज्ञानप्रबोधिनी करूळ) द्वितीय, नीलम कुम्हार (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) तृतीय, -२७ किलोमध्ये प्रीती क्षीरसागर (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, हर्षिता पाटकर (मिलाग्रीस हायस्कूल, सावंतवाडी) द्वितीय, -३२ किलोमध्ये मानवी म्हारव (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) प्रथम, सृष्टी लब्दे (मा. वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, पृथ्वी साटम (मा.वि. कुणकेश्वर) व काव्या होडगे (आंबोली पब्लिक स्कूल) तृतीय, -३६ किलोमध्ये दुर्गा जाधव (जि. प. शाळा, कोलगाव) प्रथम, धैर्या परब (कासार्डे विद्यालय) द्वितीय, पूर्वा केणी (आंबोली पब्लिक स्कूल) व भक्ती राणे (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) तृतीय, -४० किलोमध्ये दृष्टी मुंडये (मदर क्वीन इंग्लिश स्कूल, सावंतवाडी) प्रथम, पूर्वी साटम (मा. वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, समृद्धी मराठे (कासार्डे विद्यालय) व दूर्वा बांदेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) तृतीय, -४४ किलो (पहिला गट) मध्ये कृष्णाई रावराणे (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, युगा गुंजाळ (जि.प. पूर्ण प्राथमिक शाळा, सावंतवाडी) द्वितीय, मंजिरी शृंगारपुरे (आंबोली पब्लिक स्कूल) व लावण्या केसरकर (मदर क्वीन इंग्लिश स्कूल, सावंतवाडी) तृतीय, -४४ किलो (दुसरा गट) मध्ये दिक्षिता पाटकर (एनएएसडी विद्यालय, वालावल) प्रथम, हर्षदा परब (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) द्वितीय, ज्येष्ठा मांजरेकर (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) व सिमर पेडणेकर (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) तृतीय. १७ वर्षाखालील मुली गटात -३६ किलोमध्ये आदिती सावंत (कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व सय्यद महाविद्यालय, सावंतवाडी) प्रथम, रोहिणी चव्हाण (आंबोली पब्लिक स्कूल) द्वितीय, नेहा कुम्हार (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) व स्वरा दळवी (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) तृतीय, -४० किलोमध्ये राहीन करोल (पंचम खेमराज महाविद्यालय, सावंतवाडी) प्रथम, वैदेही वातकर (मा. वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, भक्ती लब्दे (मा.वि. कुणकेश्वर) व पैरवी जाधव (कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व सय्यद महाविद्यालय) तृतीय, -४४ किलोमध्ये मयुरी जाधव (मिलाग्रीस हायस्कूल) प्रथम, ऋतुजा चव्हाण (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, दिव्या धामणेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) व प्रेरणा काजरेकर (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) तृतीय, -४८ किलोमध्ये केतकी दळदणकर (एनएएसडी विद्यालय, वालावल) प्रथम, प्रांजली नाणेरकर (मा.वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, श्रेया चव्हाण (मा.वि. कुणकेश्वर) व सृष्टी परब (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) तृतीय, -५२ किलोमध्ये आयेशा तारी (आंबोली विद्यानिकेतन) प्रथम, पायल सावंत (पंत वालावलकर कनिष्ठ महाविद्यालय, देवगड) द्वितीय, सृष्टी मुंबरकर (मा.वि. कुणकेश्वर) व आर्या चव्हाण (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) तृतीय, -५७ किलोमध्ये किंजेल खोत (आंबोली पब्लिक स्कूल) प्रथम, ऋतुजा घोलेकर (आंबोली विद्यानिकेतन) द्वितीय, सुहानी लब्दे (मा.वि. कुणकेश्वर) तृतीय, -६३ किलोमध्ये गार्गी पवार (आंबोली विद्यानिकेतन) प्रथम, -७० किलोमध्ये आस्मि ठुकरूल (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, यशदा भोगले (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, +७० किलोमध्ये हेमांगी मेस्त्री (कांचन श्री भाईसाहेब सावंत विद्यालय, माजलगाव) प्रथम, वृषाली गावडे (आंबोली पब्लिक स्कूल) द्वितीय. १९ वर्षाखालील मुली गटात -४४ किलोमध्ये मानसी चव्हाण (पंत वालावलकर कनिष्ठ महाविद्यालय, देवगड) प्रथम, पूजा गवस (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) द्वितीय, -४८ किलोमध्ये शितल मेस्त्री (महात्मा गांधी विद्यालय, किर्लोस्करवाडी) प्रथम, -५२ किलोमध्ये ईशा कारेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) प्रथम, शितल लांजेकर (मा.वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, -५७ किलोमध्ये संगीता वाळके (कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व सय्यद महाविद्यालय, सावंतवाडी) प्रथम, योगिता परब (पंत वालावलकर कनिष्ठ महाविद्यालय, देवगड) द्वितीय, ६३ किलोमध्ये वैशाली वाडकर (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, -७० किलोमध्ये नेहा परब (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम. १४ वर्षाखालील मुलगे गटात -२३ किलोमध्ये वेद गुरव (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, वृषभ काळेकर (कासार्डे विद्यालय) द्वितीय, -२७ किलोमध्ये रुद्रेश ठाकूर (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) प्रथम, विरेन वाळके (कासार्डे विद्यालय) द्वितीय, तेजस शिंदे (मा.वि. कुणकेश्वर) व मनोज गवस (जि.प. शाळा, तुळस) तृतीय, -३२ किलोमध्ये ऋत्विक भिवगडे (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, विहान पेडणेकर (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) द्वितीय, अद्वैत मयेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) व सौरभ कांबळी (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) तृतीय, -३६ किलोमध्ये वासुदेव केणकर (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, अद्वैत पेडणेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) द्वितीय, तुषार जाधव (जि.प. शाळा, तुळस) व ओम कांबळी (मा.वि. कुणकेश्वर) तृतीय, -४० किलोमध्ये ओंकार ठाकूर (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, शुभम पेडणेकर (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) द्वितीय, वेदांत राऊत (आंबोली पब्लिक स्कूल) व ओंकार सावंत (कासार्डे विद्यालय) तृतीय, ४४ किलोमध्ये अथर्व परब (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, निखिल जाधव (मा.वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, आदित्य साटम (मातोश्री पार्वती राऊत विद्या, रेडी) व समीर घाग (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) तृतीय, -४८ किलोमध्ये विराज परब (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, अजिंक्य कांबळी (कासार्डे विद्यालय) द्वितीय, संचित पाटील (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) व ऋषिकेश सावंत (आंबोली पब्लिक स्कूल) तृतीय, -५२ किलोमध्ये विशाल पेडणेकर (इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळवडे) प्रथम, आदित्य घाग (मा.वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, कौस्तुभ चव्हाण (आंबोली पब्लिक स्कूल) व वेदांत गवस (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) तृतीय, -५७ किलोमध्ये सम्राट राणे (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, अंकित कांबळी (मा.वि. कुणकेश्वर) द्वितीय, -६३ किलोमध्ये शिवम वाळके (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, प्रणव परब (कासार्डे विद्यालय) द्वितीय, ७० किलोमध्ये अमेय पेडणेकर (आंबोली पब्लिक स्कूल) प्रथम, मयूर सावंत (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, +७० किलोमध्ये ओंकार कांबळी (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम. १७ वर्षाखालील मुलगे गटात -५० किलोमध्ये अर्णव गवस (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, गौरव कांबळी (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, -५५ किलोमध्ये अजिंक्य कांबळी (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, संचित पाटील (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, निखिल जाधव (आंबोली पब्लिक स्कूल) तृतीय, -६० किलोमध्ये विशाल पेडणेकर (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, सम्राट राणे (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) द्वितीय, ६६ किलोमध्ये आदित्य घाग (मा. वि. कुणकेश्वर) प्रथम, अंकित कांबळी (आंबोली पब्लिक स्कूल) द्वितीय, -७३ किलोमध्ये कौस्तुभ चव्हाण (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, ८१ किलोमध्ये शिवम वाळके (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, +८१ किलोमध्ये ओंकार कांबळी (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम. १९ वर्षाखालील मुलगे गटात -६० किलोमध्ये अजिंक्य कांबळी (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम, -६६ किलोमध्ये विशाल पेडणेकर (मा.वि. कुणकेश्वर) प्रथम, ७३ किलोमध्ये आदित्य घाग (न्यू इंग्लिश स्कूल, फोंडाघाट) प्रथम,-८१ किलोमध्ये अंकित कांबळी (कासार्डे विद्यालय) प्रथम, तर +८१ किलोमध्ये ओंकार कांबळी (आंबोली पब्लिक स्कूल) प्रथम. या स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या खेळाडूंची निवड कोल्हापूर येथे होणाऱ्या विभागीय ज्यूदो स्पर्धेसाठी केली आहे.
