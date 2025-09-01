चिपळूणात फुलांचे दर वधारले
चिपळूण : येथे गणेशोत्सवानिमित्त विविध प्रकारचे हार विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
गणेशोत्सवात मागणी अधिक ; २०० ते ३०० रुपये किलोने विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ : जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू आहे. दहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात फुलांना प्रचंड मागणी वाढली आहे. दररोज पूजेसाठी लागणाऱ्या फुलांचा भाव वाढला असून बाजारात २०० ते ३०० रुपये किलोने फुलांची विक्री होत आहे.
चिपळूण शहरामध्ये घराघरांमध्ये, कार्यालयांमध्ये, सार्वजनिक मंडळामध्ये गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लागणारी फुलांची गरज वाढली आहे. तसेच फुलांच्या रांगोळ्या, सजावट यामुळे फुलांच्या खरेदीत दररोज वाढ होत आहे. फुलांचे हार आणि गजरे, सोनचाफा यांची मागणी वाढली आहे. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासून फुलांची आवक मोठ्याप्रमाणात सुरू आहे. दररोज १०० ते १५० किलो फुलांची आवक होते. यामध्ये केशरी व पिवळा झेंडू, शेवंती, गुलाब, अॅस्टर, ऑर्किड, कमळ, गुलछडी, जरबेरा आदी फुलांची आवक होत आहे.
कोट
फुलांच्या तुलनेत हार स्वस्त आहेत. कारण हारांमध्ये ग्राहकांच्या मागणी नुसार फुले जोडली जातात. ३० रुपया पासून पुढे २००० रुपया पर्यंतचे हार बाजारात उपलब्ध आहेत.
- मुसा शेख, फुल विक्रेता चिपळूण
चौकट
फुलांचे दर
* सुट्टा गुलाब ४०० रुपये किलो,
* डच गुलाब १ हजार ते १२०० रुपये,
* ऑर्किड ६०० रुपये किलो
* जरबेरा ८० रुपये किलो.
