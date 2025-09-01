चला गं सयांनो, चला बाई गौराई पुजूया
देवगड : तालुक्यात सजविण्यात आलेली गौराई.
चला गं सयांनो, चला बाई गौराई पुजूया
माहेशवाशिणींची लगबगः देवगडमध्ये घरोघरी गौरीचे उत्साहात पूजन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १ : तालुक्यात ठिकठिकाणी आज गौरीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध रंगाच्या साड्या, दागिने आणि मुखवट्यांनी गौरीला सजवण्यात आले होते. घरातील महिलांसह माहेरवाशिणी ओटी भरण्यासाठी आतुर होत्या. दरम्यान, उद्या (ता.२) गौरी गणपतीचे विसर्जन होणार आहे.
बुधवारी (ता.२७) गणेश चतुर्थीला घरोघरी गणरायाचे आगमन झाले. सर्वत्र उत्साही आणि भक्तिमय वातावरणात उत्सव साजरा करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात आरत्या आणि भजने सुरू आहेत. आपल्या लाडक्या गणरायाच्या स्वागतामध्ये काही कमी राहू नये, यासाठी भक्तांची धडपड सुरू असते. घरोघरी पारंपरिक पध्दतीने उत्साहात गणरायाचे स्वागत झाल्यानंतर माहेरवाशिणींना ओढ लागते ती गौरीच्या सणाची. काल (ता.३१) घरोघरी गौरीचे आगमन झाले. आज गौरीला विविध रंगाच्या साड्या तसेच मुखवटे आणि दागिने घालून सजविले होते.
गणेशोत्सवात गौरीचा उत्साहवर्धक सण मानला जातो. गौराईला विविध प्रकारच्या गोडाचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. तिची ओटी भरण्यासाठी कुटुंबातील महिलांसह माहेरवाशिणींची आज धावपळ सुरू होती. गौरी सणाच्या निमित्ताने महिलांसाठी आनंदाचा क्षण असतो. कायम आपल्या सोबत सुखाचे क्षण राहावेत, असे साकडे गौराईला घालीत माहेरवाशीण तसेच घरातील महिला तिची मनोभावे सेवा करतानाचे चित्र पाहावयास मिळत होते. पारंपरिक पध्दतीने गौराईचे स्वागत करण्यात आले. उत्साही वातावरणामुळे सणाची रंगत आणखीनच वाढल्याचे चित्र होते. आज पारंपरिक पध्दतीने उत्साहात गौराई सण साजरा झाला. उद्या गौरी गणपतीचे विसर्जन होणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागात महिला घरोघरी गौरी पूजनासाठी जात होत्या. सर्वत्र उत्साही वातावरण होते.
घरोघरी आरती, भजनांचे सूर
ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने गौरीचा सण आज उत्साहात साजरा करण्यात आला. ग्रामीण भागात चाकरमान्यांची वर्दळ असून भक्तगण उत्सवामध्ये सामील झाले. उत्सवामध्ये काही कमी राहू नये, याची काळजी घेतली जात होती. पारंपरिक भजनाची त्याला जोड होती. घरोघरी आरत्यांचा आवाज घुमत होता.
