वेंगुर्लेत गौराई सण उत्साहात
वेंगुर्लेः गौराई घरी आणताना सुहासिनी महिला.
वेंगुर्लेत गौराई सण उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २ः ‘आली आली गौराई, सोन्या रुपाच्या पावलाने’ या स्वागतगीतासह पारंपरिक पद्धतीने पाणवठ्यावर जाऊन पाच, सात किंवा ११ खडे आणून गौरीचे विधीवत आवाहन तसेच पूजन ठिकठिकाणी करण्यात आले. त्यानंतर ओवसण्याचा कार्यक्रमही उत्साहात झाला. प्रत्येकाच्या परंपरेनुसार तीन, दोन किंवा एक दिवसांसाठी गौराईचा सण साजरा करण्यात येतो.
काही घरांमध्ये रविवारपासूनच (ता. ३१) गौराई आणण्यात आल्या. गौराईकडे भजन, फुगड्या असे कार्यक्रम सादर करण्यात आले. गौरी विराजमान झाल्यानंतर तिला शेगुल ही पाल्याची भाजी व नाचणीच्या भाकरीचा नैवेद्य दाखविण्यात आला. कोकणातील या परंपरा आजही अनेक कुटुंबे जपत आहेत.
आरोंदाः विसर्जनासाठी भद्रकाली मंदिरात दाखल झालेल्या गणेशमूर्ती.
आरोंदा-जोशीवाडीत गणपतींना निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २ः ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ या जयघोषात आरोंदा जोशीवाडी येथील गणरायांना भक्तिमय निरोप देण्यात आला. या वाडीत गेली दोनशेहून अधिक वर्षे श्री गणेशाचे एकत्रित विसर्जन केले जाते.
यावेळी फटाक्यांच्या आताजबाजीसह श्री सातेरी भद्रकाली मंदिरात भजन, फुगड्या सादर करण्यात आल्या. जोशीवाडीतील सर्व गणेश मूर्ती देवी सातेरी भद्रकाली मंदिरात एकत्र करून तेथे आरती, गाऱ्हाणे आदी कार्यक्रम पार पडले. यामध्ये आबालवृद्धांनी सहभागी होत लाडक्या गणरायांना जड अंतःकरणाने निरोप दिला. दोनशे वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा आजही येथील ग्रामस्थांनी जपली आहे. श्री गणरायांचे विसर्जन सायंकाळी किरणपाणी येथे करण्यात आले.
