कळसुलीत गणपती सान्याची नाईटिये मंडळाकडून स्वच्छता
कळसुलीः गवसेवाडी गणेश विसर्जन स्थळाची साफसफाई करताना मंडळाचे कार्यकर्ते.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २ : कळसुली गवसेवाडी येथे श्री नाईटिये देवी सांस्कृतिक मंडळाने लिंगेश्वरनगर येथील नदी घाटाची श्रमदानातून स्वच्छता केली. लिंगेश्वरनगर गणेश कोंड येथे दरवर्षी गणपतींचे विसर्जन केले जाते. या ठिकाणी नदीचा घाट यावर्षी अतिवृष्टीमुळे चिखल, कचरा, पालापाचोळा, वाळू याने पूर्णपणे बुजून गेला होता. मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी तब्बल चार तास श्रमदान करून हा घाट स्वच्छ केला. त्यामुळे नदीत गणपती विसर्जन करताना आता सहज घाट उतरता येणार आहे. त्याचबरोबर येथे वाढलेले गवत ग्रासकटरने काढून परिसर स्वच्छ केला.
हे काम भाई पारधिये व प्रशांत पारधिये यांनी केले. गणपती साना ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र कळसुली हा दोन किलोमीटरचा रस्त्यावरील खड्डे खडी टाकून बुजविण्यात आले. यावेळी मंडळाचे ज्येष्ठ सल्लागार शशिकांत पारधिये, खजिनदार दिलीप सावंत, संतोष पारधिये, बाळा आर्डेकर, खजिनदार (मुंबई) शंकर पारधिये, रुपेश ताम्हणेकर, तन्मय ठाकूर, राज पारधिये, अमित पारधिये, विनायक ठाकूर यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. मंडळाचे अध्यक्ष वैभव पारधिये यांनी आभार व्यक्त केले.
